SpaceX, Türk Yapımı Uyduyu Falcon 9 Roketiyle Uzaya Fırlattı!

İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, UBAKUSAT isimli bir mini uydu geliştirdi. Uydu, dün gece Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden kalkış yapan Falcon 9 roketiyle yörüngeye gönderildi. Kalkış her zaman olduğu gibi SpaceX'in YouTube kanalından canlı olarak yayınlandı.

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimler Fakültesi, deneysel bir mini uydu projesi gerçekleştirdiler. Yapımı 100 bin dolardan daha fazla tutara mal olan uydunun ağırlığı sadece 3 kilogram. Düzenli olarak, farklı kuruluşların yörüngeye çıkma ihtiyaçlarını karşılayan SpaceX’in dünkü Falcon 9 atışında İTÜ’nün geliştirdiği uydu da yer alıyordu.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürlüğü gibi kurumların desteği sayesinde, Japon Uzay Ajansı (JAXA) ortaklığında İTÜ tarafın üretilen uydu, Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildi. İçinde bulunduğu Dragon kapsülü, ISS’deki astronotlar tarafından açılacak ve mini uydu yörüngeye bırakılacak.

Her fırlatmada olduğu gibi bu fırlatma da SpaceX tarafından canlı olarak yayınlandı:

Uydunun ISS’deki sorumlu astronotu ise Japon asıllı Norishige Kanai olacak. Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki Japon kapsülü olan Kibo, Türk uydusunun Japon astronot tarafından yörüngeye bırakıldığı yer olacak.

UBAKUSAT' ne işe yarıyor?

10 cm genişlik, 10 cm yükseklik ve 34 cm uzunluğa sahip olan uydunun ağırlığı yaklaşık olarak 3 kilogram. Ses verisi transferinde kullanılacak haberleşme uydusunun donanım gideri ise yaklaşık 100 bin dolar civarında.

Uydunun 250 bin euroluk fırlatma ücreti ise Japon hükümeti tarafından karşılandı. Yörüngede 6 ila 12 ay görev yapması beklenen UBAKUSAT, yakında Dünya yörüngesinde olacak.