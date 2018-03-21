SpaceX, Yeni Roketi BFR'yi Los Angelas'ta Üretecek

Dünyanın en büyük özel sermaye uzay şirketlerinden birisi olan SpaceX, roketlerinin üretimini ve iyileştirmelerini büyük bir hızla sürdürüyor ve şirketin yakın gelecekte yeni bir tesise ihtiyacı olacağı bildiriliyor. Yeni tesis bölgesi olarak Los Angeles'ın seçildiği belirtilirken bu karardan kongre üyelerinin hiç de memnun olmadığı söyleniyor.

Elon Musk'ın geleceğin düzenini inşa eden şirketlerinden sadece bir tanesi olan SpaceX şu sıralar Büyük Falcon Roketi (BFR) üzerine çalışmalarını sürdürüyor. BFR, her konuşmasında Mars'a gitmek istediğini tekrar tekrar söyleyen Musk'ın ana silahı olan rokete verilen isim olarak biliniyor.

Ars Technica'da yer alan habere göre Los Angeles Limanı'ndan gelen bir belge, WW Marine Composites (WWMC) adlı SpaceX iştiraki adına yürütülen bir çevre çalışmasını özetliyor. Belgeye göre WWMC, söz konusu bölgeyi, "ilk nesil özel ticari taşımacılık uzay gemilerinin modellerini tasarlamak, geliştirmek ve prototipleri üretmek" için kullanmayı amaçlıyor. Musk'ın burayı seçme nedeni ise tamamen jeopolitik; üretim için gerekli olan araçlar oldukça büyük olduğu için deniz yoluyla getirilerek tesislerde montaj işlemlerinin yapılması planlanıyor.

SpaceX’in ticari uzay gemisi programı ve NASA ile iş birliği, her iki örgütün ortak yararına gibi görünse de Kongre'de bazı sorunlar çıkacağa benziyor. Bununla ilgili olarak Kongre Üyesi Mo Brooks, geçtiğimiz günlerde ALSTAR (Uzay Teknolojisinde Amerikan Liderliği ve İleri Seviye Roket) Yasası'nda yeni bir tasarı teklifinde bulunarak ilk fitili ateşlemişe benziyor. Yasanın, Alabama'daki Marshall Uzay Uçuş Merkezi'nin “NASA’nın roket fırlatmaları için öncü merkez olduğunu ve roket fırlatmalarında ABD’nin liderliğini devam ettirmek ve teşvik etmek ve yeni nesil roket fırlatma yeteneklerini geliştirmek için gerekli bir temel oluşturduğunu” ilan edeceği bildiriliyor.

İki olayın doğrudan ilişkili olduğuna dair bir kanıt olmasa da, ABD'nin özel sektör ve devlet tarafından finanse edilen uzay gemisi girişimleri arasındaki sürmekte olan bir gerilimden söz ediliyor ve NASA'nın Space Launch System (SLS) roketinin fırlatılma sürecinde zamanlamanın ötesine geçilmesine ve hatta büyük ölçüde sona erdirilmesine neden olan bir pencere açılıyor. Öte yandan doğrudan SpaceX'le ilgili de konuşan Brooks, SpaceX'in deneme uçuşunda mürettebatını yaşam desteği olmaksızın Dragon kapsülüne bindireceğini öne sürdü.

Bununla birlikte SpaceX'in ticari hedeflerine ulaşmak için BFR'nin üretimini erkene çekmesi ABD siyasi çevresinde daha köklü tartışmaların başlamasına da neden olabilir. Musk'ın Mars ya da uzayın herhangi bir yerini ticari veya turistik bir mekan gibi görmesi de tartışmanın başka bir boyutu olacağa benziyor. Siz ne düşünüyorsunuz, uzaya çıkmak ve orayı keşfetmek uğruna her şey mübah mı?