SpaceX, Dragon uzay aracıyla orbital roketini ilk bir araya getirerek yeni bir ilke imza atmaya çalışacak. Görevin başarılı olması halinde, bu durum SpaceX için büyük bir atılım olacak.

Geçtiğimiz günlerde Instagram üzerinden bir açıklama yapan SpaceX'in kurucusu Elon Musk, orbital roketiyle Dragon uzay aracını birlikte başlattıklarını duyurmuştu. Musk, yeniden kullanılabilir olan uzay aracının son görevinin bir dizi fotoğrafını yayınlayarak başlatmanın 12 Aralık Salı günü için planlandığını söyledi.

Bildiğiniz üzere SpaceX NASA ile yaptığı CRS sözleşmesi kapsamında her kargo görevinde yeni bir Dragon kapsülünü uzaya gönderme kararı almıştı. Bu adım ise yeniden kullanılabilen Dragon uzay aracı için yeni bir eşik anlamına geliyor. Öte yandan geçtiğimiz günlerde yenilenmiş olarak piyasaya sürülen Dragon kapsülleri daha önemli görevleri de yerine getirecek gibi duruyor. Bununla birlikte SpaceX, 2017 Haziran ayında Dragon geri çekildiğinde, hala uzay aracının tekrar kullanımının maliyet etkinliğini optimize etmeye çalışıyor. Yeniden kullanılabilir yörünge roketleri ile tekrar kullanılabilir uzay aracını eşleştirme mali açıdan kuşkusuz büyük bir hamle olacak.

Uzay aracının tekrar kullanılabilirliği yani kullan attan çıkması oldukça pahalı olan uzay seyahatleri için adeta bir rönesans etkisi yarattı. Bu durum da SpaceX'in hükümet ortaklıklarının artmasına, milyonlarca dolar kar yapmasına ve daha ileri bir seviyeye yükselmesine olanak sağladı.

Kısaca belirtmek gerekirse Yeniden kullanılabilir teknoloji, SpaceX'in fırlatılmalarının daha ucuz olmasını sağlar; bu durumda uzayla ilgili yeteneklere daha çok önem verilmesini ve daha çok potansiyel keşifi getirir. Zira bu durumu daha iyi açıklamak için Musk'ın daha önce yaptığı bir açıklamaya bakmak yerinde olacaktır. Ünlü teknoloji adamı yeniden kullanılabilen roketlerin diğerlerine göre 300 milyon dolar daha ucuz olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan SpaceX, geçtiğimiz günlerde meydana gelen bir patlamayla birlikte hasar gören fırlatma rampasını tamir etti. Böylelikle SpaceX'in görevlerini yerine getirmesinin önüne geçen büyük bir engel de kalkmış oldu. Şirketin, planlı ve sağlam adımları devam ediyor peki SpaceX'in görünür noktadaki en büyük amacı ne? derseniz, sanırım yine Musk'ın söylediklerine bakmak gerekiyor. Hatırlayacağınız üzere Musk, bir misyonu tamamlayan roketi 24 saat sonra tekrar kullanılabilir hale getirmeye çalıştıklarını belirtmişti.