İnsansız roket Falcon, yörüngesi bir devlet sırrı olan Zuma uydusunu uzay semalarına bıraktı. Pazar gecesi gerçekleştirilen fırlatma, 2018’in ilk roket kalkışıydı.

ABD hükümeti ve Space arasında bir anlaşmayla gerçekleştirilen proje hakkında önceden kimsenin bir fikri yoktu. SpaceX fırlatma programını açıkladığında yılın ilk kalkışı merak uyandırmıştı, bunun altından ise sır gibi saklanan bir uydu çıktı.

SpaceX, söylentilere mahal vermemek ve geleneklerine bağlı kalabilmek adına Zuma uydusunun fırlatılışını diğerleri gibi canlı yayınladı. Cape Canaveral üssünden havalanan uydunun ismi, Zuma adındaki bir Kaliforniya sahilinden geliyor. Ancak gerçekten kimse bu uydu hakkında bir şey bilmiyor.

Geçtiğimiz yıl 18 fırlatma ile rekor kıran SpaceX, bu yıl bu rakamın da üzerine çıkacakmış gibi görünüyor.

Aynı zamanda firmanın bu yıl gerçekleştireceği bütün fırlatmalar, yeniden kullanılabilir roketlerin kullanıldığı projeler olacak. Yeniden kullanılabilir roketler SpaceX tarafından geçtiğimiz yıl başarıyla denenmiş ve birkaç kez kullanılmışlardı.

Teknik sorunlar nedeniyle 5 Ocak’tan bugüne ertelenen Zuma görevi, canlı yayın sırasında 5 dakikalık kesintiyle sunuldu. Bu kesintinin SpaceX ve ABD hükümeti arasındaki anlaşmaya bağlı olduğu düşünülüyor.

Olası komploları ya da spekülasyonları engellemek adına muhtemelen yakın zamanda Zuma uydusunun tam olarak hangi amacı taşıdığı açıklanacaktır. Ancak insansız olması ve küçük boyutlarından dolayı yörüngesi açıklanamadığı için dışarıdan tespit edilmesi oldukça zor olacak.