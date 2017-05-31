Twitter'ı çok etkin kullanan Amerika Başkanı Donald J. Trump'ın Twitter hesabının neredeyse yarısının sahte hesaplardan oluştuğu ortaya çıktı.

#FakeNewsMedia’dan Amerika Başkanı hakkında çarpıcı açıklamalar geldi. Donald Trump’ın Twitter hesabını bu kadar etkin kullanmasına rağmen, istediği kullanıcı sayısına ulaşamadığı ve hesabın çok büyük bir kısmının botlardan oluştuğu belirlendi. Başkanın şu anda 31 milyon takipçisi var. Twitter’ı en etkin kullanan Amerika Başkanı olarak tarihe geçen Donald Trump, buna rağmen bir önceki Amerika Başkanı Barack Obama’nın 89.3 milyonluk takipçi sayısına ulaşabilmiş değil.

Zamanla Trump’ın da bu rakamlara çıkmasını bekliyoruz, ancak Trump’ın 31 milyonluk takipçi sayısının çok büyük bir kısmının gerçek kişilerden oluşmadığı, onun yerine botların bulunduğu açıklandı. Trump 3 aylık sürede takipçi sayısında çok düzenli bir artış kazandı, ancak bu işte bir sıkıntı var. 7 Şubat tarihinden beri 7 milyon takipçi kazanan Amerika Başkanı için bu, son derece kabul edilebilir bir artış. Tuhaf olan ise bu 7 milyonluk takipçi artışının 4 milyonu sahte avatarlardan oluşması.

Her başkanda bot mevzusu yaşanıyor. Trump’ın takipçi sayısı 24.1 milyon iken yalnızca 5 milyonu sahte avatardan oluşuyordu. Şubat ayında yaşanan artışın ardından yeni takipçilerin %57’si sahte avatardan oluştu. Bu listeye göre Trump’ın organik takipçi yüzdesine bakıldığında 15.888.610 kişiye denk geliyor. Bu oran tüm kullanıcı sayısının %51’i yapıyor.

Barack Obama’ya baktığımızda ise takipçilerinin %79’unun gerçek olduğu tahmin ediliyor. Trump’a karşı seçim mücadelesi veren Hillary Clinton’un takipçilerinin ise %61’inin organik olduğu düşünülüyor. Trump’ın botlarla ilgisi az çok biliniyor. 2016 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Rus botlarının Trump’ı desteklemesi dikkat çekmişti. Otomatik botlar, seçim sırasında seçim twitlerinin %18’ini karşıladı. Botların kim tarafından yapıldığı belirsiz, ancak ileride daha ciddi sorunlar çıkartabilir.