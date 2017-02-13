Speedrun Rekorunun Kırılması Mümkün Olmayan 3 Oyun!

Hemen her oyun için mutlaka speedrun deneyenler ve mevcut speedrun rekorunu kırmaya çalışanlar vardır. Ancak birkaç oyun var ki, bu oyunlarda speedrun rekorlarının kırılması pek mümkün gözükmüyor.

Bir oyunu mümkün olan en kısa sürede bitirmeye dayalı olan speedrun mantığını bilirsiniz. Super Mario gibi belirli oyunların speedrun rekorları sürekli olarak yenilenir. Ancak birkaç oyun var ki, bunların speedrun rekorlarını kırmak pek mümkün gözükmüyor.

Youtuber Apollo Legend, birkaç gün önce yayınladığı videoda asla kırılamayacak olan üç speedrun rekorunu ele aldı. Bunlardan ilki Todd Rogers’ın 1980 yapımı bir Activision oyunu olan Dragster’da gerçekleştirdiği speedrun rekoru. İlk başlarda bilgisayarın 5,54 saniyelik süresinin teorik olarak oyunu bitirmenin mümkün olduğu en kısa süre olduğuna inanılıyordu. Ancak Todd Rogers, oyunu 5,51 saniyede bitirdi ve bu rekor, bugüne kadar kırılamadı.

Bir başka kırılması mümkün olmayan speedrun rekoru, Pokemon Yellow oyununda gerçekleştirildi. Ancak bu oyundaki speedrun rekoru, oyundaki bazı hatalar sayesinde gerçekleştirildi. Şöyle ki, Pokemon Yellow, oyunun başlangıcında oyunu otomatik olarak tamamlamayı sağlayan bazı hatalara sahip ve bu hatalar sayesinde herhangi bir oyuncu oyunu hiç oynamadan tamamlayabiliyor. Bu da 0.00 gibi bir speedrun rekorunun ortaya çıkmasına neden oluyor.

Son olarak speedrun rekorundan bahsedeceğimiz oyun ise Club Penguin. İlk olarak 2005 çıkış yapan ve online bir oyun olan Club Penguin’in sona erdirileceği kısa bir süre önce Disney tarafından duyurulmuştu. Dolayısıyla sunucular kapatıldığında oyunun speedrun rekorunu kim elinde tutuyorsa, bundan sonra o kişinin rekoru asla kırılamayacak.