Speedtest v4.0 Yeni Arayüzü ve Özellikleri ile Karşınızda!

Yıllar boyunca internet hız testi denilince ilk akla gelen platform olmayı başaran Speedtest, yenilenmiş kullanıcı arayüzü ile yeni özellikler getiriyor.

İnternet bağlantı hızımızı ölçen uygulamayı, muhtemelen internetimizin ne kadar hızlı olduğunu bize söylemesi dışında kullanmıyoruz. Ancak çok fazla işlev barındırmasa bile, uygulamanın güncellenmesi ve yeni özellikler eklenmesi uygulama ve kullanıcılar açısından yararlı bir durum haline geliyor.

Ookla tarafından 2006 yılında geliştirilen popüler hız testi uygulaması, 4.0 sürümü için bir güncelleme getirdi. Arayüzünün yenilenmesiyle birlikte internetin hızlı mı yavaş mı olduğundan daha fazla bilgi verecek olan uygulama, getirdiği yeni arayüzü sayesinde kullanıcı kitlesinin artması bekliyor.

Speedtest v4.0 yenilenmiş kullanıcı arayüzü ile birlikte, cihazınızın bağlı olduğu bağlantı türü hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duymanız durumunda, paket kaybını ve kopmaları ölçebiliyor. Bunların yanı sıra artık Speedtest ölçünüzü, Mbps veya MB/s olarak ayarlayabileceksiniz. Farkın ne olduğunu merak ediyorsanız Mbps, indirme hızını ifade ederken MB/s saniyede indirilen Megabyte anlamına gelmektedir.

Yeni görünümü görmek ve yeni özellikleri deneyimlemek isterseniz şimdi Speedtest uygulamanızı güncelleyebilir, henüz telefonunuza yüklemediyseniz de, ücretsiz olarak Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Peki siz Speedtest ve yeni görünümü hakkında ne düşünüyorsunuz?