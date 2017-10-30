Spelunky 2'nin PS4 ve Steam'e geleceği doğrulandı. Ayrıca oyunla ilgili bir tanıtım videosu da yayınlandı.

Bugün Paris Oyun Haftası PlayStation Konferansı'nda Sony, Spelunky 2 için bir teaser yayınladı. Teaser, oyunun oynanışıyla ilgili herhangi bir görsel bulunmazken vermezken videoda, Spelunky'nin kahramanının büyüdüğü, aşkı bulduğu ve bir çocuğu olduğunu gösteren bir fotoğraf koleksiyonunu yer aldı. Ayrıca teaser'de yer alan "Gökyüzüne baktığımızda, duvarlar bir kez daha kayıyor" mesajı oyunun uzayda ya da gökyüzünde geçeceğinin işareti olarak yorumlandı.

Yayın tarihi ve hangi platformlara geleceği tam olarak belli olmayan oyunun ilerleyen zamanlarda ilk oyun gibi Xbox One veya Switch'e de geleceği düşünülüyor. Tabi bir Sony etkinliğinde gösterildiği için PS4'e geldiğini biliyoruz.

Ayrıca oyunun yaratıcısı Derek Yu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada oyunun PS4'e geldiğini doğrularken Steam'e de geleceğini belirtti. Spelunky 2, ilk oyunun birden fazla platforma taşınmasına yardımcı olan Blitworks ile birlikte, yine ilk oyunun arkasındaki İndie stüdyoda Mossmouth tarafından geliştirildi. Siz ne düşünüyorsunuz?