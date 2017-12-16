Spermler, Kanser Tedavisi İçin Umut Işığı Oldular!

Materials Research Dresden Enstitüsündeki bir ekip spermler vasıtası ile kanser ilaçlarını sadece hasta hücrelere iletmeyi hedefliyor.

Kanser tedavisinde kulllanılılan kemoterapi, hastalar için çok zorlu geçen ve zararlı bir tedavi türü. Çünkü kemoterapi sırasında doktorların, sadece kanserli hücreleri belirleyip ilaçları bunların üzerinde kullanmak gibi bir şansı bulunmuyor ve tedavi sağlıklı hücrelerinde ölmesine neden oluyor. Dünya genelinde ölümlerin %11’inin, Türkiyede ise %20’sinin kanserden kaynaklandığını ve bu oranın her geçen gün arttığını belirtmekte fayda var.

Materials Research Dresden Enstitüsündeki ekip ilk olarak doksorubisin adı verilen bir ilacın içerisine konulan spermlerin bu ilacı taşımaya başladığını keşfetti. Deneysel amaç ile ilaçlı spermleri tümörün üzerine koyan araştırmacılar, 72 saat sonunda kanserli hücrelerde %90’lık bir azalma olduğunu gözlemledi. Daha sonra araştırmacılar işleri daha ileri götürerek bu spermlere demir şapka takıp manyetizma ile kontrol ederek kanserli hücreleri hedef almayı başardı.

Spermler ilacı taşıma ve istenen yere iletme haricinde uyuşturucu madde özelliği sayesinde hastaların ağrılarını da azaltacak. Araştırmacıların önünde; ilacın dozajı, sperm yönlendirme iyileştirmesi ve yan etkileri gibi bir çok soru işareti var. İlk bulgular geleceğe yönelik umut veriyor ve umarım ileride kanser tedavisinde gereken aşama sağlanır.