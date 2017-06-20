Sphero ile Akıllı Robotu Olmayan Ev Kalmayacak!

Sphero, bugün duyurduğu ve yüksek planları olan yeni şirketi Misty Robotics ile her evi akıllı robotlarla donatmayı planlıyor.

Sphero çoğunlukla yaptığı oyuncaklarla bilinse de şirket, aynı zamanda çok daha büyük planlar üzerinde çalışıyor. Bugün Sphero, yeni şirketi Misty Robotics ile gelişmiş robotik bölümünü kullanarak evlere ve ofislere akıllı robotlar getirmeye odaklandığını açıkladı. Asıl şaşırtıcı haber ise, şirket, önümüzdeki yıl ilk robotunu çıkarmayı planlıyor.

Misty Robotics, henüz planlarıyla ilgili pek çok ayrıntı sunmuyor ancak aşağıdaki resimde gözüken prototibe benzer yeni bir cihaz gelebilir. Şirket yaptığı basın konferansında, robotların gelecekte tıpkı arkadaş ve aile üyesi gibi olabileceğini belirtti. Ayrıca temel anlamda çeşitli görevlerde bize yardımcı olacak robotlar da öngörülüyor. Misty'nin CEO'su Tim Enwall, dünyanın şu an için 'tamamen' kişisel robotlara hazır olmadığını düşünse de, şirketin ileride olabilecek hedefleri arasında yer aldığını da belirtiyor.

Enwall yaptığı açıklamada, "Birinci nesil ürün bile, herkesin evinde ve ofisinde bir robot için gerekli olan yeteneklere sahip olacak." dedi. "Fakat bu ilk sürüm için asıl hedefimiz yenilikçilik."

Sphero, robotik alanda geleceği keşfetmek için eşsiz bir yer. Donanımsal açıdan birçok tecrübeye sahip şirket, daha önce de bu tecrübelerini kullanarak değişik projelere imza atmıştı. Diğer bir oyuncak üreticisi olan Anki de, yeni minik robotu Cozmo ile benzer bir stratejiyi izlediğini görüyoruz. Fakat Misty Robotics'in yeni projesine baktığımız zaman Asus Zenbo'nun yeni ve daha gelişmiş bir versiyonunun bizi beklediğini söyleyebiliriz.