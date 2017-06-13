Spider-Man'den Nefes Kesici Oynanış Videosu!

PS4'e özel olarak gelecek Spider-Man'in oynanış videosu yayınlandı. Yeni videodan gördüğümüz kadarıyla oyun bir hayli sağlam olacak.

Geçen yıl E3’te gösterilen ve herkes tarafından çok sevilen yeni Spider-Man oyununun oynanış videosu yayınlandı. PS4’e özel olarak çıkacak yeni oyunun fragmanından gördüğümüz kadarıyla son derece etkileyici bir oyun bizleri bekliyor. Şehrin hemen hemen her şeyi ile etkileşim halinde olan süper kahramanımız, insanları kurtarmak için birden fazla işi aynı anda düşünmek zorunda kalıyor.

Insomniac tarafından geliştirilen oyun, bir açık dünya oyunu olacak. Açık dünyada doya doya küçük olayları çözüp, halkın bizi sevmesini sağlamak son derece eğlenceli olacaktır. Yangında mahsur kalmış çocuklar, markete hırsızlık yapmaya girmiş birkaç serseri gibi küçük vakalar, Spider-Man için hoşça vakit geçirme saatleri olacak.

Yayınlanan videoda gördüğümüz kadarıyla oyunun ana hikayesi de bir hayli dolu olacak. Bol bol entrikalarla döşenecek yeni Spider-Man oyunu, sonunda sağlam bir süper kahraman oyununun çıkacağını bize inandırdı.

Spider-Man’ın yeni oyunu 2018’de PS4 için çıkışını gerçekleştirecek.