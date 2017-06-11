Spider-Man: Homecoming’den NBA Finallerine Özel Fragman!

Bir süredir sessizliğini koruyan Spider-Man: Homecoming, NBA finallerine özel bir fragman yayınladı.

Marvel Sinematik Dünyası'nın bir parçası olacak Spider-Man: Homecoming, Marvel ve NBA hayranlarını sevindirerek, NBA finallerine yönelik fragmanını yayınladı.

Spider-Man, dört farklı kısa fragman yayınlamıştı, Sony Pictures, bu fragmanları birleştirerek daha uzun bir şekilde izleyicilere sundu. Sunulan son versiyonda daha fazla ayrıntı var ve birleştirilmiş halin daha eğlenceli olduğunu görüyoruz.

Avengers kulesinde Tony Stark ve Happy Hogan, birlikte gidecekleri NBA finalleri için davetli listesi oluşturmaya başlıyorlar. Stark'ın listesinde ise tabii ki Peter Parker da bulunuyor. Bir hafta sonra parti gecesi geldiğinde, Peter'ı Tim Duncan'a atıştırmalıklar götürecekken görürüz. İşte eğlence o zaman başlar.

Her zaman söylendiği gibi, "Büyük güç, büyük sorumluluk gerektirir." ve Peter Parker da Örümcek Adam kostümüyle bu sorumluluğu yerine getirerek, Tim Duncan'a atıştırmalıklar almaya gider. Birkaç hırsızı hallettikten sonra yolda Stan Lee ve DJ Khaled ile karşılaşır. Nihayet Avenger kulesine dönen Peter, Tony Stark'ın, kendisinin aksine final maçında olduğunu televizyondan görür!

Spider-Man: Homecoming'de Peter Parker'ın akıl hocasının Tony Stark olacağını görüyoruz, zaten öncesinde Captain America: Civil War'da da buna tanıklık etmiştik. Peter hayatına çeki düzen vermeye ve bir yandan da Örümcek Adam olmaya çalışmaktadır. Suçluları yakalayacak Örümcek Adam'a, Tony Stark yardımcı olacak.

Filmin NBA finallerine özel fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.