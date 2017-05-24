Spider-Man: Homecoming Filminden İki Bomba Fragman!

Spider Man'in yeni filminden bol aksiyonun olduğu iki yeni fragman yayınlandı.

Spider-Man'in yeni oyuncusu ve dahil olduğu yeni sinematik evreni ile beyaz perdeye dönüş yapmasına oldukça kısa bir süre kaldı. Bildiğiniz gibi Marvel ile Sony arasında yapılan anlaşma sonrasında Spider Man, Tom Holland ile Marvel Sinematik Evreni'ne dahil olmuş ve bu evrende ilk kez Captain America: Civil War'da boy göstermişti.

Şimdi ise kendi filmi ile karşımıza çıkmaya hazırlanan Spider Man'e bu yeni filminde Marvel Sinematik Evreni'nin en kilit karakterlerinden olan Iron Man de eşlik edecek. Daha önce iki fragmanı ile karşımıza çıkan Spider-Man: Homecoming, şimdi ise iki yeni fragman ile bir kez daha karşımızda. Özellikle Spider Man'in Iron Man imzalı yeni kostümünün ön planda olduğu fragmanda, filmin ana kötüsü Vulture ve Vulture karakterinin gelişimi -kısa da olsa- hikayesine tanıklık ediyoruz. Ayrıca fragmanda bulunan Civil War kısmı da ayrı bir güzel olmuş.

Bu iki fragramandan sonra çizgi roman hayranları da iki konu üzerine bölünmüş durumdalar. Bazıları Spider-Man'in yeni kostümünün aşırı teknolojik olmasını eleştirirken bazıları da fragmanların, filme dair neredeyse tüm bilgileri paylaştığını düşünüyor. Artık yorumu size bırakıyoruz. Spider-Man: Homecoming, 7 Temmuz'da vizyonda olacak.