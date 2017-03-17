Spider-Man'in Baş Belası Venom, 2018'de Sinemalarda!

Spider-Man evreni yakında gösterime girecek Spider-Man: Homecoming filminden sonra genişleyecek. Spider-Man'in en büyük düşmanlarından biri olan Venom, kendi bağımsız filmiyle gösterime girecek.

Spider-Man'in kötü adamı Venom'un kendi bağımsız filmi 2018 yılının Ekim ayında gösterime girecek. Sony, Spider-Man'in başına her türlü belayı açan simbiyotu(ortak yaşar) kimin canlandıracağını açıklamadı ancak Scott Rosenberg (Jumanji) ve Jeff Pinkner (Stephen King'in The Dark Tower uyarlamasını yönetiyor) ikilisi senaryoyu yazacak.

Venom filmi ile Spider-Man: Homecoming, arasında yaklaşık bir yıl var. Bu son derece zekice bir hamle zira Venom filminin, Spider-Man'in tanınırlığından faydalanması şart. Bu, aslında Venom ile Spider-Man'in ilk buluşması değil. Raimi'nin Spider-Man 3 filminde de Venom, esas kötü olarak karşımıza çıkmıştı.

Spider-man diğer bir kült çizgi-roman karakteri Superman gibi üçüncü kez yeniden çevriliyor. Sam Raimi'nin serisinden sonra yönetmen Marc Webb, karakteri Amazing Spider-Man olarak tekrar sinemaya uyarlamıştı. Lakin Amazing Spider-Man istenen gişe başarısını elde edememişti.

Spider-man'in hakları Marvel Studios'a geçince üçüncü reboot gerçekleşmiş oldu. Simgesel kırmızı-mavi takım elbise genç aktör Tom Holland'a teslim edildi ve aktör, Captain America: Civil War'daki performansıyla beğenisi kazandı. Tom Holland'ın canlandırdığı Spider-Man, yeni Avengers filmlerinde de yer alacak.