Spider-Man'in Yeni Sanal Gerçeklik Oyunu Çıkıyor!

Spider-Man: Homecoming filminden sonra Sony Pictures'dan yeni bir sanal gerçeklik oyunu geliyor. Ayrıca şimdiye kadarki en yüksek bütçeye sahip VR oyunlarından biri.

Daha önce Spider-Man oyunlarından herhangi birini oynamamış biri yoktur diye düşünyoruz. Fakat bu yeni oyun, diğerlerinden epey bir 'farklı' görünüyor. Yeni VR oyununda, yine eskiden olduğumuz gibi Peter Parker'ı canlandırsak da, bu sefer adeta olayların içinde bulunuyoruz. Sanal gerçeklik gözlükleriyle oynayacağımız yeni oyun, eskilerinden çok daha eğlenceli duruyor.

Belli bir Spider-Man hayranı olduğunu ve çıkacak oyunun nasıl olursa olsun ilgilerini çekeceğini biliyoruz. Fakat bu seferki oyun ile Spider-Man kostümünü giyecekler ve 'kendi' elleriyle ağ fırlatacaklar. Sony Pictures'ın yayınladığı fragmanda da gördüğümüz gibi kullanıcılar, sanal gerçeklik gözlüğü ile düşmanlarını ağlarına bulayabilecekler. Ayrıca oyunun New York'ta geçtiğini ve çatılarda dolaşabileceklerini de hatırlatmakta fayda var.

Elbette bu herhangi bir filmin ya da animasyonun ilk sanal gerçeklik oyunu değil. Daha öncesinde Blair Cadısı'nın ve Lionsgate'in yaptığı Fantastik Canavarlar oyununa şahit olduk. Hatta Disney bile bu işin içindeydi, Star Wars: Force Awakens'ı VR ile tanıtımını yapmıştı.

En yeni Spider-Man VR oyununun her saniyesinde özgürce yönetme hakkımız olmasa da yine de eğlenceli bir zaman geçirmek isteyenlerin tercihi olacaktır. Oyun, 30 Haziran'da Oculus, Vive ve PlayStation VR platformları için yayınlanacak. Ancak daha erken denemek isteyenler Barcelona'da gerçekleşecek CineEurope fuarında bizzat deneyebilirler.