Spider-Man Oyunu Beklenenden Erken Gelecek!

Marvel başkan yardımcısının bizzat yaptığı açıklamaya göre yeni Spider-Man oyunu yıl içinde satışa sunulacak.

Marvel Başkan Yardımcısı Ryan Penagos, geliştirici Insomniac'ın, resmi çıkış tarihi "henüz" belli olmayan Spider-Man oyununu bu yıl piyasaya süreceğini açıkladı.

Penagos, "Spider-man'ın PlayStation 4'e gelişi ufukta görünüyor" ifadelerini kullanıyor. Yine bazı şüpheler mevcut. Spider-Man oyunlarında öncelikli hak Sony'e ait. Üstelik Penagos'un Marvel'ın oyun departmanıyla doğrudan bağlantılı olmadığını da bilmemiz şart.

Sony iddialara yanıt vermekten kaçınırken, şirket sözcüsü "söylentiler veya spekülasyonlar hakkında yorum yapmıyoruz" açıklamasında bulundu. Ancak Penagos'un açıklamasının mantıklı olduğunu kabul etmeliyiz. Zira Spider-man: Homecoming Temmuz'da gösterime girecek. Oyunun da filmin gücünü arkasına almaz rasyonel bir davranış olur. Aksi takdirde, geçmiş yapımlardakilere benzer şekilde satış rakamlarında hayal kırıklıkları yaşanabilir.