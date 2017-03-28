Spider-Man'in Baş Düşmanı Venom'un Çekimi Başlıyor

Spider-Man düşmanlarının belki de en azılısı ve en güçlüsü Venom'un solo filminin çekimlerine başladı. Filmin yayın tarihi de belli oldu.

Marvel dünyasına transfer olup Avengers üyelerine katılan Spider-Man'e bağlı yeni spin-off filminin tarihi belli oldu. 5 Ekim 2018 tarihinde gösterime girecek film "The Venom" ismiyle adlandırılacak.

Spider-man'in Venom ile ilginç bir bağlantısı var. Venom, yıllarca Spider-Man'e bağlı olduğu için "örümcek hisleri" tarafından algılanamıyor. Bu da kas kuvveti açısından ciddi bir avantaja sahip olan Venom'a olağanüstü bir avantaj kazandıyor. Venom kolayca 30 tonluk yükü kaldırabilirken, favori karakterimiz 10 ton ile yetiniyor., Yapım 5 Ekim 2018'de gösterime girecek.

Venom; aynı Deadpool ve Logan gibi sadece ve sadece 18 yaş üstü kişilere hitap edecek.