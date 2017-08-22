iPhone 8'in Tasarımını Gösteren Kılıf Kataloğu Sızdırıldı!

Spigen'in dağıtıcılarına gönderdiği iPhone 8 kılıf kataloğu ortaya çıktı. Kılıflar hazır olduğuna göre iPhone 8'in gecikeceği söylentileri boşa çıkıyor.

Uluslararası akıllı telefon kılıf üreticisi Spigen, global iş ortaklarına ve ürün dağıtıcılarına iPhone 8 kılıf kataloğunu gönderdi. Kataloglarda açık bir şekilde görünen iPhone 8, olmayan fiziksel ‘home’ butonu, büyütülmüş güç düğmesi ve ince çerçeveli ekranı ile sızıntıları haksız çıkarmıyor.

Spigen’in kılıfları netleştirmiş olması, gecikebileceği söylentileri dolaşan iPhone 8’in zamanında tanıtılacağı anlamına geliyor. Spigen daha önce de Samsung ve Apple lansmanlarından önce kılıf tasarımlarını sızdırmıştı. Dolayısı ile bu ürünlerin yalnızca tasarım değil, fiziksel bir ürün olduğu söylenebilir.