Spilly Uygulaması ile Eğlenceli Video Klipler Oluşturun!

Henüz yeni yayınlanmış olan arttırılmış gerçeklik destekli Spilly uygulaması ile herhangi bir videoya eğlenceli efektler eklemek, Snapchat efektlerini kullanmak kadar kolay.

İzlediğiniz YouTube videolarına eğlenceli montajlar yapmak, yüzünüzü videodaki kişilerin yerine koymak ya da komik efektler eklemek istiyorsunuz fakat bunu nasıl yapacağınızı bilmiyor musunuz? Spilly arttırılmış gerçeklik uygulaması ile dilediğiniz videoya, dilediğiniz efekti verebilirsiniz.

Spilly uygulaması, yapay sinir ağları sayesinde videolardaki nesneleri ya da kişileri arka plandan ayırabiliyor. Bu sayede aşağıdaki videoda olduğu gibi oldukça ‘havalı’ efektler verebiliyorsunuz.

Hepsi bu kadar da değil; dilerseniz bir videodaki kişilerin yüzüne kendi yüzünüzü ekleyebilir ve eğlenceli görüntüler oluşturabilirsiniz. Örneğin aşağıdaki videoda olduğu gibi Rose ya da Jack olabilirsiniz. Tabii bu özelliğin biraz daha geliştirilmeye ihtiyacı olduğunu söylemek gerekiyor.

Spilly henüz çok yeni bir uygulama, fakat geliştiricisinin başarılı bir iş yaptığını söylemeden geçemeyiz. Mesela aşağıdaki videoda olduğu gibi Başkan Trump’ın konuşmasını ‘demokratik’ bir şekilde protesto edebiliyorsunuz.

Spilly, eğlenceli videolar hazırlamak için son derece güzel bir arttırılmış gerçeklik uygulaması. Fakat ne yazık ki şu an için sadece iOS platformunda mevcut. Eğer iOS işletim sistemi ile çalışan bir cihaza sahipseniz, buraya tıklayarak Spilly uygulamasını indirebilirsiniz.