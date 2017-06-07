Splinter Cell Efsanesi Geri mi Dönüyor?

Ubisoft'un en sevilen serilerinden biri, birkaç yıllık aranın ardından geri mi dönüyor?

İlk olarak 2002 yılındaki oyunu ile sektöre girişini yapan ve son oyunu Blacklist ile 2013 yılında karşımıza çıkan Splinter Cell, o tarihten bu yana geçen 4 senelik süreçte bir nevi sessizliğe bürünmüş ve oyunun geliştiricisi Ubisoft, çok daha farklı oyunlar ile karşımıza çıkıp, serinin devamına dair somut bir adım olarak görebileceğimiz bir adım atmamıştı.

Fakat söylentilere göre Ubisoft, Splinter Cell konusundaki sessizliğini E3 2017'de bozmaya hazırlanıyor.

Şu sıralar Far Cry 5 ile tüm dikkatleri üzerine çeker ve tanıtım videoları ile şimdiden çoğu oyuncunun beğenisini toplamayı başarmış olan Ubisoft, bir diğer büyük sürprizi de E3 2017'ye saklayarak oyuncuları çoşturabilir. E3 2017'ye sayılı günler kalmış durumda ve ortaya çıkan yeni bir patent, merak uyandırıyor.

Ubisoft'a ait olan söz konusu patentin Splinter Cell için olması, şirketinin 4 senelik bir aradan sonra yeni bir Splinter Cell oyunu ile gelebileceği iddialarını da gündeme getirdi. Tabi şu an için bu patentin bir lisans yenileme durumu sebebiyle mi, yoksa gerçekten de E3 2017'de Splinter Cell serisine dair bizleri yeni bir şeylerin bekliyor olabileceğinin işareti mi ortaya çıktığını bilemiyoruz.

Ancak dediğimiz gibi, E3 2017'ye kısa bir süre kalmış durumda ve hep birlikte bekleyip göreceğiz. E3 2017, 13-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.