Rezvani tarafından Lodcheed SR-71 Blackbird uçağından esinlenerek geliştirilen spor araba, müşterilerin beğenisine sunuldu.

Ürettiği süper arabalarla tanınan Rezvani, Beast Alpha X Blackbird olarak adlandırdığı yeni otomobilini duyurdu. Özel üretim otomobiller üreten şirket, bu araçtan yalnızca 5 tane yapacağını duyurdu. Başlangıç fiyatı 225.000 dolar olan Rezvani Beast Alpha X Blackbird’ün ilk alıcısı da belli oldu. MMA dövüşçüsü Rampage Jackson, bu araçlardan birini ön siparişle satın aldı.

2.5 litrelik turboşarjlı 4 silindirli bir motora sahip olan Rezvani, bu motorla 700 beygir gücüne çıkabiliyor. Motorun hacmi göz önüne alındığında böyle bir güce ulaşmak, aracın gerçekten başarılı bir motora sahip olduğunu gösteriyor. Genel tasarım olarak Amerika Hava Kuvvetleri’ne ait olan dünyanın en hızlı uçağı olan Lockheed SR-71 Blackbird’den esinlenen Rezvani, özel üretim olduğu için aracı müşterilerin isteğine göre geliştirebiliyor. Örneğin isteğiniz doğrultusunda araca 6 vitesli manuel veya 6 vitesli otomatik F1 şanzımanı takılabiliyor. Bunlarla birlikte aracın 0-100’e yalnızca 2.9 saniyede çıktığını açıklayan Rezvani, standart Beast Alpha otomobilinden 0.7 saniyelik daha başarılı bir hızlanma sunmayı başarmış.

Karbon panellerle üretilen Beast Alpha X Blackbird, 952 kg ağırlığa sahip. Eğer aracı satın almak istiyorsanız, ABD’den 225.000 dolara satın alabilirsiniz. Bunu ülkemize getirmeye kalkarsanız kaç TL’yi bulacağını hesaplayıp da sinirimizi bozmanın bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Peki siz, Rezvani’nin yeni canavarı Beast Alpha X Blackbird’ü beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyorum.

Rezvani Beast Alpha Blackbird görsellerine aşağıdan ulaşabilirsiniz: