Spor Arabalar Sağlığınız için Öpüşmekten Daha Yararlı!

Ford'un gerçekleştirdiği çalışmaya göre zihinsel sağlığınızın güçlü olması için spor arabalar, öpüşmekten daha yüksek yoğunluklu heyecan yaratıyor.

Bilim insanlarına göre yüksek yoğunluklu heyecan yaşadığımız anlar, zihin sağlığımız için oldukça faydalıdır. Ford, spor arabaların bu anları ne yoğunlukta yaşattığını ortaya çıkarmak için bir çalışma gerçekleştirdi.

Çalışmaya katılanlar yüksek yoğunluklu heyecan yaratacak bazı aktivitelerde bulundu. Sonuçlar gösteriyor ki bir spor araba kullanmak, sağlığınıza öpüşmek ya da Game of Thrones izlemekten çok daha faydalı.

Çalışma sırasında spor araba kullanmaktan daha yüksek yoğunluklu heyecan yaratan tek aktivite Roller Coaster’a binmek oldu. Dr. Harry Witchel’a göre spor araba kullanmak sizi yalnızca bir noktadan diğerine götürmüyor, zihninizi iyileştiriyor.

Ford bu çalışmaya özel olarak Ford Performance Buzz Car’ı tasarladı. Biyolojik geri bildirim sağlayan araçta denekler yüksek yoğunluklu heyecan yaşadıklarında sensörler bu anı algılıyor ve aracın dışında bulunan 200 bin LED geri bildirim sağlıyor.

Ford’un Almanya’nın Aachen kentindeki Ford Araştırma ve Yenilik Merkezi'nde geliştirilen araç, 1400 saatlik bir çalışmanın ürünü. Ford bu kadar emeği yalnızca bir deney için sarf etmedi elbette. Elde edilen tüm veriler geleceğin araçlarında kullanılacak.

Ford’un Avrupa’daki araçtırmacılarından Dr. Marcel Mathissen, sürüşün eğlenceli ve duygusal bir deneyim olması gerektiğini, Ford ve ortakları tarafından gerçekleştirilen deneyin daha güvenli yollar ve sağlıklı sürüş için önemli olduğunu belirtti.

Spor araba kullanmak sağlığımız için iyi olabilir fakat cüzdanımız için öyle olmadığı kesin. Ayrıca her gün işe giderken Roller Coaster’a binmek de çok mümkün değil. Sevgilisi ya da eşi olmayan biri için öpüşmek de kolay değil. Dolayısı ile Game of Thrones izlemeye devam. Tabii hala izlemediyseniz.