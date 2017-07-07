Spor Bakanlığı, kendi yüzücümüz yokmuş gibi Amerikalı yüzücüyü alıp bonesindeki bayrağı Photoshop kullanarak Türk bayrağına çevirdi.

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hazırlanan afişteki bir detay, çoğu kişinin gözünden kaçmadı. Amerika’nın ünlü yüzücülerinden Dana Vollmer’in görselini alıp bonesinde yer alan Amerikan bayrağının yerine Türk bayrağı yerleştiren Bakanlık, bu görseli kapalı yüzme havuzunun ambleminde kullandı.

19 altın, 8 gümüş ve 5 bronz madalya kazanan 29 yaşındaki Dana Vollmer, sürpriz bir şekilde Türkiye vatandaşlığına geçmediyse bu görselin neden yapıldığını anlayamadık. Görseli hazırlayan tasarımcılardan kaynaklandığını düşünmek istediğimiz bu olayın asıl sebebini hala bilmiyoruz. Sonuçta bizim de birbirinden başarılı milli yüzücülerimiz var. Bu başarılı yüzücüleri kullanmak varken bizim için yarışmayan birisinin bonesinin görselini değiştirmenin sorgulanması gereken bir davranış olduğunu düşünüyoruz.

Her biri bu afişte yer almayı sonuna kadar hak etmiş olan milli yüzücülerimize de kısaca göz atalım;

Viktoria Zeynep Güneş

Mehmet Fatih Karahan

Derya Büyükuncu

Nida Elix Üstündağ

Emre Sakçı

ve adını sayamadığımız nice yüzücümüz var. Bakanlığın bundan sonraki görsellerde bizleri temsil etmek için hayatları boyunca çalışan bu kardeşlerimizi kullanmalarını bekliyoruz.