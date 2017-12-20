Virtual Reality (VR) teknolojisi hayatımıza iyiden iyiye girmeye başladı. Oculus Rift sonrası fazlasıyla ivme kazanan sanal gerçeklik teknolojisi sayesinde spor müsabakalarını da sanki tribündeymişçesine takip edebiliyoruz. Peki tüm bu süreç nasıl işliyor?

Özellikle spor müsabakalarının VR ile deneyimlenmesi konusunda başı çeken ekiplerden biri NextVR. Kendileri Fox Sports'un yayınladığı hemen hemen bütün spor müsabakaları, NBA ve Boks maçları ve çeşitli futbol maçlarının da VR ile deneyimlenmesi için çalışmalar yürütüyorlar. Dans ve konser şovları ile ilgili de yayınlar yapan NextVR ekibinin asıl uzman oldukları ve efor sarf ettikleri alan ise NFL (National Football League) yani Amerikan Futbolu maçları.

VR videoların şu an itibarı ile canlı olarak sunulması pek mümkün değil. Ancak ekibin NFL maçları sonrası, olabilecek en kısa sürede maçı hazırlamak için gösteriği efor inanılmaz. Nitekim maçların bitiminden en geç 1-2 saat sonrasında VR kullanıcıları için izlenebilir hale getiriyorlar. Peki bu süreç nasıl işliyor?

Öncelikle NextVR ekibi, sahanın bir çok farklı yerine (buna tribün de dahil) 180 derecelik görüntü kaydeden, kendi geliştirdikleri kameraları yerleştiriyor. Bu kameraların başında bir kişi bulunuyor ve pozisyonun gelişimine göre standı ileri veya geri itiyor. Bu kameralar ileri geri dışında hiçbir şekilde hareket etmiyor; nitekim bu VR deneyimi için mide bulandırıcı bir etki yapabiliyor.

Maç sona erdiğinde tüm bu kayıtlar montaj odasına gönderiliyor ve maç sonrası röportajlar ve yorumlar için farklı bir ekip sahaya iniyor. Bu görüntüler de VR için kaydedildikten sonra 40 saate yakın ham kayıt, stadyumun hemen yanında yer alan montaj karavanına gidiyor ve yaklaşık 1 - 1.5 saat içerisinde 40 saatlik bu ham görüntü VR deneyimine hazır hale getiriliyor. Umuyoruz yakın gelecekte daha ulaşılabilir ve ucuz hale gelir de bu muhteşem deneyimi biz de Süper Lig'deki maçlar için yaşayabiliriz.