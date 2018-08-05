Spor Salonlarında Kameralara Yansımış En İlginç Görüntüler

Genellikle insanların form tutmak için tercih ettiği spor salonları, nadiren de olsa ilginç görüntülere ev sahipliği yapabilmektedir.

Son yıllarda sayısı gittikçe artan spor salonları, kilo vermek veya form tutmak isteyenlerin bir numaralı tercihi. Ancak spor salonlarında ilginç olaylar da yaşanabilmekte. Spor yapan hayvanlardan, yaşlı bir teyzeye kadar birbirinden ilginç görüntüleri sizler için derledik.

Kol Kası Yapan Kuş

Bu fotoğrafla beraber uzun uçuşların arkasında bulunan sırlar ortaya çıkmış gibi görünüyor. Ağırlık kaldırarak formunu koruyan bu kuş da sahibiyle beraber aynı spor salonunu tercih etmekte.

Halter Kaldıran Teyze

82 yaşındaki teyzemiz, spor salonuna gitmeye üşenen biz gençlere örnek olmalıdır. İlerlemiş yaşına rağmen mücadeleyi bırakmayan bu teyze, gençlere taş çıkartan performanslar sergiliyor.

Kedi Antrenör

İlginç taytıyla ilgi çeken bu antrenör, spor salonunun en popüler hocası olmayı başarmış gibi görünüyor. Fotoğrafı çeken kadının şaşkın bakışları da görülmeye değer bir manzara oluşturmuş.

Fast Food vs Sağlıklı Yaşam

Sağlıklı bir yaşam için gittiğiniz spor salonunda dahi aklınızı çelmek isteyenler olabilir. Eğer sağlam bir iradeye sahipseniz bütün baskılara rağmen spor yapmayı tercih edebilir ve beyaz tarafa adım atabilirsiniz.

Düğün Öncesi Spor Keyfi

Çok yakın bir arkadaşınızın düğünene az bir zaman kaldı ve hala fit değil misiniz? İşte uygulamanız gereken strateji buradaki fotoğrafta bulunuyor. Siz de düğünden önce bir saatlik bir çalışma ile düğüne formunuzda katılabilirsiniz.

E-Sporu Yanlış Anlayan Adam

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E-Spor yeni tanıdığımız bir kavram ancak görünüşe göre bazı insanlar hala durumu anlayabilmiş değil. E-Sporu yanlış anlayan bu arkadaşımız da laptopu ile beraber spor salonuna gelmiş ve bu şekilde formda kalmaya çalışıyor.

Pepsi Sponsorluğunda Bir Spor

Kola sağlığa zararlı ve şişmanlatıyor olabilir ancak bu ablamız belli ki bağımlısı olmuş. Fazla kilolarından kurtulmak için geldiği spor salonunda dahi kola içmeden duramayan bu kadın, beyin yakan bir manzara sergilemekte.

Topuklu Squad

Topuklu ayakkabı kadınlar için konfordan uzak bir şey olsa da şıklık uğruna saatlerce giyebilmektedirler. Squad yaparken dahi ayağından çıkartmayan bu kadın da büyük bir alkışı hak ediyor.

Süper Kahramanlar Formda Olmalıdır

İnsanların ilginç kostümlerle yarıştıkları bazı yarışlar düzenlenmekte. Bu fotoğrafta gördüğümüz arkadaş da bu koşulardan birine katılacak gibi duruyor. Ancak ortaya oldukça renkli görüntüler çıkmasını sağlamıştır.

Sadece Meditasyon Yeterli Olmayabilir

Uzak doğu kültürü, genellikle meditasyon ve odaklanma olarak biliniyor. Ancak çalışmadan hiçbir başarı elde edilemiyor ve gönlünü uzak doğu kültürüne kaptırmış bu abimiz de sıkı bir çalışma programı uyguluyor gibi görünüyor.