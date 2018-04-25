ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan bir Model X sürücüsü, bir spor salonunun duvarına çarpıp içeriye daldı. O sırada içeride sporcuların olması, sürücü dahil kimsenin burnunun dahi kanamaması ise şanstı. Kazanın görüntüleri yayınlandı.

Tesla, son zamanlarda adını mali krizlerle ve Elon Musk’un cesur tavırlarıyla andığımız, yeryüzünün en yenlikçi şirketlerinden birisi. Bu yenilikçilik anlayışındaki acele, onu belaya sürükledi ve üretimleri sürekli olarak aksamaya başladı. Diğer taraftan otonom sürüş sistemi nedeniyle ölümlü bir kaza gerçekleşti ve davası hala sürüyor.

Tesla’nın otonom sürüş sitemleri tüm teknoloji sektöründe en çok tartışılan konulardan birisi olduğu için, her kazanın haber değeri bulunuyor. Bu nedenle şirket, büyük bir medya baskı altında ve hata yapmayı bırakın, ters bir cümle bile söyleseler herkesin boynunda ipler hazır bekliyor. İnsanlar Tesla’ya karşı güven kaybetmek istemiyorlar.

ABD’nin Florida eyaletindeki bir spor salonunda gerçekleşen son kaza ise tam olarak şöyle:

İddialara göre Model X sürücüsü, spor salonu önüne park ettiği aracını aniden hızlandırınca kendisini bir anda içeride buluverdi. Tesla, bu kaza öncesinde tam olarak neler yaşandığını anlamak için aracın dijital kayıtlarına bakmak isteyecektir. Muhtemelen hata bu kez Tesla’da değil, ancak böyle bir baskı altındayken işi sağlama almak için mutlaka gerekli hamleyi yapacaklardır.

Daha önce gerçekleşen ölümlü kazada, otonom sürüş sistemlerinin hatası olduğuna dair tartışmalar devam ediyor. İlginç bir şekilde o kazadaki araç da Tesla Model X’ti.

Aşağıda ise kazanın hemen sonrasında koşu bandı üzerindeki Tesla Model X’i görüyorsunuz:

Geçtiğimiz aylarda yine ABD’li bir Tesla Model X sürücüsü, aracını evin otoparkından dışarıya çıkarmak üzereyken evine dalmıştı. Sürücünün iddialarına göre araç, hiçbir neden yokken kendiliğinden hızlandığı için kaza yaşanmıştı. Spor salonu kazasıyla ilgili sürücünün ise henüz bir açıklaması bulunmuyor. Tesla’nın ilk açıklamalarına göre hata tamamen sürücüye ait.