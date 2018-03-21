Adıyaman’da Spor Toto’da kupon yapan bir vatandaş, 1 TL ile oynadığı 15 maçı doğru tahmin ederek 460 bin TL kazandı.

Adıyaman’da bir vatandaş, Spor Toto'da 15 maçı doğru tahmin ederek tarihi bir para kazandı. 15 maçın tamamını doğru tahmin eden adam, yatırdığı 1 TL karşılığında 460 bin 319 TL kazandı.

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından da doğrulanan bu kupon, talihlinin 1 TL’lik kupon bedeliyle ikramiyeye hak kazandığını gösteriyor. Her kolonu 50 kuruş olan Toto’da 15 maçlık iki ayrı kupon yapan Adıyamanlı vatandaş, bu 2 tahminden birini doğru bilerek, bu kadar düşük bir bedel ödeyip bu kadar yüksek para kazanan ilk isim oldu. Normalde bir kupondan yüksek paralar kazanmak için 100-200 TL gibi daha büyük paralar yatırılır. Bu ücretler çarpanı artırarak kupon sahiplerine daha çok para kazandırır.

Hafta sonu oynanan maçlar arasında yaptığı tahminlerle çok büyük bir paranın kazananı olan Adıyamanlı vatandaş, şu anda Spor Toto’dan parasını almayı bekliyor. Bu haber aracılığıyla uyaralım: Yaşı 18 yaşından küçük olan insanların iddia benzeri şans oyunları oynamamaları gerekiyor. Bu tarz oyunlar kumar olarak kabul edildiği için yaşı küçük olan insanlara zararlı alışkanlıklar aşılayabilir.