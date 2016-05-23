Spor yaparken ters bir şekilde düşen Brezilyalı fitness modeli Marcelle Mancuso, yeniden hareket etmeye başladı.

Sosyal medya, insanlar için yeni bir vitrin oldu. Bu vitrin pek çok açıdan kötü gözükse de, insanları daha iyi görünmeye teşvik ediyor ve bu da doğru orantıyla spor yapmalarını sağlıyor. Kısa süre önce Instagram’da belirli bir takipçi sayısı bulunan fenomen fitness modeli Marcelle Mancuso, spor yaparken ters bir şekilde düşerek felç geçirdi.

İpe tutunup mekik çektiği sırada sert bir şekilde yere düşen genç kadın, acil bir şekilde hastaneye kaldırılmasına rağmen, doktorlar genç kadının bir daha yürüyememe ihtimali bulunduğunu söylemişler. Bu süreçte fizyoterapiye devam eden genç model, doktorların söylediği bu kötü habere rağmen yüksek moralli bir şekilde çalışmaya devam etmiş. Genç kadın aylarca süren fizyoterapi çalışmalarının ardından şimdi yeniden yavaş yavaş hareket etmeye başladı.

Daily Mail’de yayınlanan habere göre, karın egzersizi yaparken düşen genç kadının omurgası kırıldı. İnsanın ayakta kalması için gerekli olan iskelet parçasının kırılmasının ardından ameliyata giren Mancuso, omurgasına altı vida takılarak titanyum plaka kaplandığını açıkladı. Ameliyatın ardından genç kadına tetrapleji tanısı konuldu. Tetrapleji, bir hastalık veya yaralanmadan kaynaklanan, uzuv ve gövdenin kısmen veya tamamen kontrol edilememesini sağlayan bir felç türüdür.

Çok uzun süre boyunca hareket edemeyen Mancuso, azimle çalışarak çabalarının sonucunu almaya başladı. Yavaş yavaş da olsa hareket etmeye başlayan genç kadın, en kısa sürede iyileşip yeniden spora başlamak istediğini bildirdi. Kazanın nasıl olduğunu açıklayan Mancuso, “Bir iple ekipmana bağlı olarak mekik çekiyordum. Birden ip koptu ve antrenörüm o anda beni tutamadı. Kafa üstü bir şekilde yere düştüm. Yerdeyken hareket edemediğimi fark ettim. Sonra beni hastaneye kaldırdılar” dedi.

Bu olayın duyulmasının ardından dünyanın pek çok yerinden destek aldığını söyleyen Mancuso, kısa süre önce Instagram hesabından kendisine destek olan ülkelere teşekkür etti.

"Dünyanın pek çok yerinden bu kadar çok sevgi mesajları gelmesinden son derece mutluyum! Türkiye, Belçika, Avusturya, Yeni Zelanda, Kanada, Yunanistan İngiltere… Teşekkürler! Harikasınız! Hayatın büyüsü bize bağlı! Mutlu olmak bizim sorumluluğumuzdur. Hayat olduğu sürece şans var! Sahip olduğunuz şeyler çok az olsa bile her şeyden minnettar olun. Yaşamda bazen kayıpla karşı karşıyayken bile daha mutlu olabiliyorsunuz!"