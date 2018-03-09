Geçen senelere nazaran çok daha az soğuk geçen bir kışı atlattık. Önümüzde çiçeklerin açıp meyvelerin oluşacağı bir ilkbahar var. İlkbaharın hemen ardından ise uzun tatillerin başlayacağı yaz gelecek. Bu sebeple pek çok insan yaza hazırlık yapmak için spora başlıyor. Spor yaparken en önemli şey ise odaklanmaktır. Açıkçası ben bir şeylere odaklanmak ve hırslanmak istediğimde, türe uygun müzikler dinlemek isterim. Bugün sizlere sporda, otobüste veya herhangi bir yerde size çok güzel motivasyon sağlayacak 3 kulaklık tanıtacağım. Kablosuz spor kulaklarını satın alarak, kablonun spor yaparken verdiği rahatsızlıktan kurtulup, özgürce istediğiniz şeyleri gerçekleştirebileceksiniz.
Xiaomi Sports Mini Kablosuz Bluetooth Kulaklık
Xiaomi’nin kulaktan düşmeyen özel kulaklık başlıkları sayesinde cihazı her alanda kullanabilirsiniz. Özellikle spor esnasında, yoğun harekete dayanamayıp düşen kulaklıkların aksine kulağınızın gerisinden doladığınız kablosuyla, şarkının en can alıcı noktasında sizi yarı yolda bırakmaz.
100 mAh’lik bataryası ile 7 saat kesintisiz müzik dinleme desteği sunan kulaklığın en önemli özelliklerinden biri de iki cihaz ile eşleşebilmesidir. Hem iş hem de kişisel telefonunuzu tek bir kulaklığa bağlayıp hem iş görüşmelerinize devam edebilir, hem de müziğini dinleyebilirsiniz. Üzerinde bulunan HD mikrofonla, telefonu elinize almadan özgürce görüşmeler yapabilirsiniz.
Ürünün Teknik Özellikleri
- Bluetooth: v4.1
- Batarya: 100 mAh
- Renk Seçenekleri: Siyah, Beyaz
- Çalışma Menzili: 10 Metre
- Empedans: 32ohms
- Çalışma Süresi: 5 Saat
- Bekleme Süresi: 280 Saat
- Ses Kontrol
- Şarkı Değiştirme
- İki Cihaz ile Eşleşebilme
- HD Mikrofon
- Çağrı Cevaplama
- Ürün Ağırlığı: 14.5 Gram
- Ürün Boyutu: 10.50 x 7.30 x 4.50 cm
LinkTech Mıknatıslı Sport Bluetooth Kulaklık
Kulak içine yerleşen pedlere ek olarak kulağın arkasından kavrayabilen bu kulaklık, spor esnasında hiçbir sorun çıkarmadan kullanmaya devam etmenizi sağlar. Ürün üzerindeki mıknatıslar sayesinde kulaklığı takmadığınız anda birleşen kulaklık, bu sayede bir kolye görevi görerek boynunuzda tekrar kullanmanızı bekleyebilir.
4 saatlik müzik dinleme süresi ve 6 saatlik konuşma süresi sunan kulaklık, üzerinde bulunan mikrofonuyla konuşmalar yapmanıza olanak tanıyor.
Ürünün Teknik Özellikleri
- Bluetooth sürümü: v4.0
- İletim mesafesi: 10 m
- Profil desteği: HSP / HFP / A2DP / AVRCP
- Bekleme süresi: 200 saat
- Konuşma süresi: 6 saat
- Müzik dinleme süresi: 4 saat
- Şarj süresi: 1 saat
- Frekans aralığı: 2.402G - 2.480G
- Ortam sıcaklığı:-20 / +60 C°
- Frekans tepkisi: 20-2000 HZ
- Hassasiyet: 90dB ± 3 db
- Mikrofon: Evet
Meizu Sports EP51 Bluetooth Manyetik Kulaklık
Akıllı telefonlardaki başarısından sonra mobil aksesuarlar üretmeye başlayan Çinli üretici, manyetik kilit özelliğine sahip kablosuz kulaklığı ile son derece başarılı bir iş yapmış gibi duruyor. 60 mAh bataryasıyla 6 saatlik kullanım süresi sunan kulaklık, terlemeye karşı koruma gibi özellikleri ile spor aktiviteleri için güzel bir seçenek gibi duruyor.
Ürünün Teknik Özellikleri
- Bluetooth 4.0
- 15 Gün Bekleme Süresi
- 6 Saat Batarya Süresi
- 1.5 Saat Şarj Süresi
- 8.5 mm Sürücü
- 16Ω
- 20 - 20.000HZ Frekans Aralığı
- 88dB Hassasiyet
- 16 x 23 x 25mm Boyut
- 15.3gr Ağırlık
- Terlemeye Karşı Koruma
- Manyetik Tasarım
- 60 mAh Batarya
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