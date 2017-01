Spor Yaparken Motivasyonunuzu Tavan Yaptıracak En İyi Şarkılar

Spor yaparken müzik dinlemek daha verimli antrenmanlar yapmamızı sağlar. Peki 2017 yılının popüler antrenman müzikleri neler?

Sporcular ve fit olma hedefiyle yola çıkanlar için spor sırasında en çok dinlenen çalma listeleri, sanatçılar, şarkılar ve antrenman konusunda en iddialı ülkeler açıklandı. Bir müzik uygulamasının yayınladığı verilere göre, Dance Workout spor yaparken dinlenen çalma listeleri arasında en üst sırada. Fitness sevenler ise, spor için hazırlanan çalma listelerinin olmazsa olmaz sanatçıları Drake, Eminem, Kanye West ve Rihanna gibi sanatçılarla daha çok hip hop tarzı müziklere yöneliyor. Fitness sırasında en çok tercih edilen şarkılar Eminem’den “’Till I Collapse,” Kanye’den “Stronger,” Drake’den “Jumpman” ve Rihanna’dan “Work.”

Türkiye’deki spor tutkunlarının spor listelerinin olmazsa olmazı ise Eminem. Eminem’in “Till I Collapse” ve “Lose Yourself” şarkıları ile Desiigner’in Panda şarkısı Türkiye’de spor, antrenman ve egzersiz listelerine en çok eklenen ilk 3 şarkıyı oluşturuyor. Ülkemizde spor sırasında en çok dinlenen ilk üç şarkı ise Sia’dan “Cheap Thrills”, Drake’tan “One Dance” ve Major Lazer’den “Light It Up (feat. Nyla & Fuse ODG)-Remix”.

Spor Sırasında Dinlenen TOP 10 Çalma Listesi:

1. Dance Workout

2. Power Workout

3. Cardio

4. Para Entrenar

5. Workout Twerkout

6. Workout Remix

7. Latin Dance Cardio

8. Electro Workout

9. Workout

10. The Rock Workout

Türkiye’de Spor Çalma Listelerine Eklenen TOP 10 Şarkı:

1. Eminem – ‘Till I Collapse

2. Eminem – Lose Yourself - Soundtrack Version

3. Desiigner – Panda

4. Sia – Cheap Thrills

5. Fort Minor – Remember The Name (feat. Styles Of Beyond)

6. Kanye West – Stronger

7. DMX – X Gon' Give It To Ya

8. Calvin Harris – This Is What You Came For

9. Drake – One Dance

10. 2 Chainz – We Own It (Fast & Furious)