Spor Yaparken Terleyen Ultra İnsansı Robot Geliştirildi!

Tokyo Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, spor yaparken alüminyum iskeletinin içindeki sıvıyı yüzeye çıkartıp buharlaştırarak adeta terleyen ultra insansı bir robot geliştirdiler.

Her gün daha fazla insansı robot görmek pek çok kişiyi tedirgin etmektedir. Fakat Tokyo Üniversitesi’ndeki araştırmacıların geliştirdiği Kengoro insansı robot, muhtemelen şu ana kadar gördüklerinizin en ürpertici olanıdır.

İlk kez geçtiğimiz yıl ortaya çıkan Kengoro, kısmen insansı görünümü ve spor yetenekleri ile yapay zeka ve robotların insanlığın sonunu getirebileceğini düşünenleri tedirgin etmişti. Aradan geçen bir yılda Kengoro’nun daha da biz insanlara benzediğini söylemek mümkün.

Artık çok daha insansı bir görünüme sahip olan Kengoro, ‘vücut’ ısısını dengelemek için biz insanlar gibi terliyor. Evet, şaka değil. Kengoro, insanlarda olduğu gibi aşırı ısındığında içinde bulunan su yüzeye çıkarak buharlaşıyor ve hareket motorlarını soğutuyor.

Peki Kengoro’nun yetenekleri neler? Bu ürkütücü insansı robot hem ters hem düz şınav, mekik çekebiliyor. Ayrıca canınız çok sıkılırsa Kengoro ile bir badminton maçı da yapabilirsiniz. Fakat bu konuda şu an için çok yetenekli olduğunu söyleyemeyiz.

Kengoro diğer insansı robotlara göre 6 kat daha esnektir. Esnek omurgası sayesinde insanların yapabildiği pek çok hareketi gerçekleştirebilir. Hatta öyle ki; Kengoro’yu ayak parmaklarının üzerinde dahi durdurabilirsiniz.

Siz Kengoro hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce insansı robotların gelişimi insanların geleceğini nasıl etkileyecek? Fikirlerinizi yorumlarda bizimle ve diğer takipçilerimizle paylaşabilirsiniz.

Bir yıl önce gösterilen Kengoro:

Geçtiğimiz hafta yayınlanan Kengoro videosu: