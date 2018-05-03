Egzersiz Yapmak, Ruhsal Hastalıkları Riskini Azaltıyor

Atatürk'ün de dediği gibi "Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur." Peki bunun bir bilimsel açıklaması var mı, sizin için araştırdık.

Türkiye'de ve dünyada her 5 kişiden birisi herhangi bir ruhsal rahatsızlık yaşıyor. Akıl hastalıklarının önlenmesi de kalp, ciğer, böbrek gibi kronik hastalıkların önlenmesi kadar önemli. Bu kronik rahatsızlıklarda olduğu gibi ruh sağlığımızı korumak için de spor şart.

266,939 katılımcıyla yapılan yeni bir analize göre haftada 150 dakika veya daha fazla aktif olmanın depresyon riskinde %20'lik bir azalma ile ilişkili olduğu gözlemlendi.

Egzersiz yapmak bize hem kısa hem de uzun vadede birçok fayda sağlıyor. Araştırmalarda, sadece tek seferlik bir egzersizden sonra bile insanların iki gün süresince başarılarının daha yüksek olduğu gözlemlemlendi. Önceki çalışmalarda ise egzersizin, hafızayı ve bilişsel zekayı geliştirdiği gözlemlenmişti.

Spor yapmanın bu faydasının nedenine gelecek olursak, endorfin, halk tabiriyle mutluluk hormonu salgılamaktan dolayı olduğu biliniyor. Bedensel olarak aktiflik, vücudunuzun ödül mekanizmasını tetikler ve bu vesileyle spordan sonra kendinizi daha dinç ve daha özgüvenli hissedersiniz.

Eğer kendinizi fazlasıyla depresif hissediyorsanız ve eğer kronik bir sorununuz yoksa psikiyatriye gitmeden evvel bir spor yapmayı denemelisiniz, kesinlikle farkı hissedeceksiniz.