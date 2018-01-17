Egzersiz yaparak kripto para kazanmayı kim istemez? Herkes zaten çılgınlar gibi bu işten para kazananların neler yaptıklarını merak ederken, girişimciler için sınırsız inovasyon imkanı doğuyor. Bu yeniliklerden birisi de spor yaptıkça kripto para kazandıran Sweatcoin isimli bir iOS uygulaması oldu.

Son günlerde küresel çapta dikkatleri üzerine çeken bir uygulama var. Sweatcoin, günlük atılan adım sayısına oranla kripto para kazandıran bir iOS uygulaması. Uygulama çok kısa bir sürede Apple'ın App Store’unda üst sıralarına çıkmayı başardı. Son 1 yılda gelirini %266 oranında arttıran uygulama, artık 5 milyondan fazla aktif kullanıcıya sahip. App Store’da en hızlı büyüyen uygulamalar konusunda tepeyi ele geçiren Sweatcoin, büyük ilgi uyandırıyor.

Sweatcoin’in çalışma mantığı ise şöyle:

Kullanıcılar platforma kaydolduktan sonra, akıllı telefonları tarafından toplanan sağlık ve fitness verilerini uygulamaya bağlıyorlar. Uygulama atılan günlük adım sayısını hesaplıyor ve bunu GPS verilerinizle karşılaştırıyor. Sonrasında ise her 1000 adım için yaklaşık olarak 95 Sweatcoin veriyor. Kullanıcılar ise bu paraları, uygulama içi tekliflerde, hediye kartlarında ve ya indirimli spor ürünlerinde kullanabiliyor, anlaşmalı spor merkezlerinde indirimlerden faydalanabiliyor.

Uygulama yalnızca dış mekan yürüyüşlerinde söz konusu miktarı ödediğini özellikle belirtiyor. Çünkü cihazların adım sayarları tek başlarına yanıltıcı veriler sunabilirler. Bu nedenle ortalama adım ölçünüz hesaplanıp, GPS üzerinde bıraktığınız harita iziyle karşılaştırılıyor ve en adil sonuca ulaşılıyor. Bu dahiyane girişim, Sweatcoin kripto para birimini aynı zamanda yatırımcılara da açmış durumda. Yani kazanılan kripto paraların değeri artabilir.

An itiraiyle 5.7 milyon dolarlık hacme sahip olan Sweatcoin, melek yatırımcıların da dikkatini çekti. Sweatcoin’in kurucuları uygulamanın ve kripto para hizmetinin önce İngilizce konuşan ülkelerde ve sonrasında Avrupa ve Asya kıtasında yaygınlaşması için çalıştıklarını söylüyorlar. Uygulamanın şuradaki internet sitesine giderek e posta adresinizle kayıt olabilir ve Türkiye'de hizmet vermeye başladıklarında haberdar olabilirsiniz.