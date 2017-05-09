Dağdan Bisikletle İnen YouTuber'a Bir Ayının Saldırdığı An

Bisikletinizi aldınız, bir dağdaki iniş parkurunu seçtiniz ve işe koyuldunuz. Fakat bu sırada beklenmedik bir misafir keyfinizi kaçırabilir.

Mecera sporlarının başında gelen dağ bisikletçiliği, hem en ekonomik ekstrem sporlardan bir tanesidir hem de kişiye eşsiz bir tecrübe sunar. Ekstrem spor oluşundan kastımız doğal tehditlere de açık olmanız elbet. Nasıl mı?

Slovakyalı birkaç dağ bisikletçisi, yakın zamanda Slovakya'daki Malinô Brdo dağındaki bir iniş rampasını güzergah olarak seçtiler. Süreç çok basitti aslında, yokuş aşağıya devam eden zorlu ve maceralı parkuru bitirip yeni bir yer daha tanımış olacaklar ve bunu bütün dünya ile paylaşacaklardı.

YouTuber Dusan Vinžík, büyük bir boz ayıyı önünde görene kadar her şey istedikleri gibi gidiyordu. Öndeki arkadaşını çığlıklar atarak uyaran Vinžík, peşindeki ayı ile bir süre inişe devam ettikten sonra ondan kurtulmayı başarıyor.

Ön taraftaki bisikletçi arkadaşı durup geriye doğru koşmaya ve Vinžik’e gelmeye devam ederken video bitiriliyor. Muhtemelen durdukları yol, kenardaki yükseltilerden dolayı ayının kısa sürede inemeyeceği bir bölge olduğu için ucuz atlatıyorlar. İnsanların böyle ortamlarda daima misafir olduğunu düşünürsek, ev sahibi ayının bisikletçiler gibi zorlanmadan iniş gerçekleştireceğini ve sporcuların gerçekten şanslı olduklarını söyleyebiliriz.

Eğer maceraperest bir sporcuysanız, doğal tehditlere açık bir şekilde önleminizi almadan ekstrem bir spora başlamayın.