Fiyat performans grafiğinde ön plana çıkan, aktivite takibi ve bildirim desteği sunan en iyi üç akıllı bileklik modelini inceledik.

Sadece profesyonel sporcular için değil, gündelik yaşamda sağlıklı yaşamak ve etkinlik takibi yapmak isteyen herkes için biçilmiş kaftan olan akıllı bileklikler; adım sayar, kalp ritim monitörü, uyku takibi, kalori hesaplama ve tembellik alarmı gibi sağlıklı yaşama yönelik fonksiyonlara sahip. Mobil uygulamaları aracılığı ile kişiselleştirilebilen akıllı bileklikler, belirlediğiniz hedeflere uygun aktivite programı ve “leaderboard” gibi oyunlaştırmalar ile sizi hareket etmeye teşvik ediyor. Akıllı bileklikler, sportif kullanım alanlarının dışında alarm, çağrı ve bildirim görüntüleme gibi pek çok pratik özellikler sunuyor.

Onlarca alternatif model arasında kararsız kalsıysanız bu yazı tam size göre. Fiyat performans grafiğinde Samsung Gear Fit, Garmin gibi rakiplerini geride bırakan, 100 - 200 TL arası üç akıllı bileklik modelini sizler için inceledik.

Batarya performansı ile diğer tüm modelleri geride bırakan Mi Band 2, uyku takibi ve adım sayma gibi özelliklerindeki yüksek doğruluk payı ile dikkat çekiyor. Kalp ritmi ölçümü için oldukça hassas bir sensöre sahip olan Mi Band 2, arayan kimliğini ve üçüncü parti uygulamalar için sadece simge şeklinde bildirim gösterimini destekliyor. Özellikle alarmlarda çok işe yarayan güçlü titreşim motoru sesli alarmlara karşı bağışıklık kazanan bünyelerde sabahları deprem etkisi yaratabiliyor.

Alüminyum kasası ve zarif tasarımı ile tartışmasız en şık akıllı bilekliklerden birisi olan i6 Pro, adımsayar, kalp ritim ölçümü, kalori ölçümü, uyku ve fitnes takibi gibi özelliklere sahip olan i6 Pro, Mi Band 2’den farklı olarak bildirimlerin içeriklerini de göstermektedir. Örneğin size bir WhatsApp mesajı geldiğinde Mi Band 2 ekranında sadece bir WhatsApp simgesi gözüküyorken, i6 Pro’da mesajı gönderen kişi bilgisi ve mesajın içeriği de gözükür.

Veryfit markasının en gelişmiş modeli olan ID107HR Plus, yukarıda saydığımız diğer iki modelde bulunan özelliklerin yanı sıra, üçüncü parti uygulamalar için kusursuz bir bildirim desteği, uzaktan fotoğraf çekebilmek için bilekten kamera kontrolü ve kendi müzik çalar uygulaması üzerinden şarkı değiştirebilmek için uzaktan player kontrolü özelliklerine sahip.

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