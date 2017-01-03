Sporcuların Hayatını Hiç Olmadığı Kadar Kolaylaştıran Akıllı Cihaz: Bodytrak

Kulaklık gibi çalışan "fitness tracker" cihazı sayesinde, sporcular en doğru verileri akıllı cihazlarından edinebiliyor.

Profesyonel atletler veya aşırı azimli amatörler, sıklıkla vücut fonksiyonlarını denetler. Atletlerin amacı vücutlarında yanlış giden bir şeyler olup olmadığını anlamak ve performansları hakkında işe yarar bilgiler edinmektir. Ne var ki geleneksel yöntemler her zaman kesin veriyi yansıtmaz ve sporcuyu yanıltabilir. İngiliz üretimi Bodytrak, çok daha hassas bir yöntemi tercih ediyor: Kulak içi bir takip cihazı.

Bodytrak, CBT (Bilgisayar Temelli Çalışma) eylemlerini gerçekleştirip size tavsiyeler verirken; nabzınızı, vücut ısınızı, hızınızı, temponuzu hatta oksijen tüketiminizi anbean saptayabiliyor. Söz konusu veriler akıllı telefon ve saatinize anında aktarılabiliyor. Dilerseniz kulaklık benzeri üniteden müzik de dinleyebiliyorsunuz.

Söz konusu cihaz, İngiliz Premier League'deki ve Rugby takımlarınlarındaki pek çok sporcu tarafından test edilmiş bile ve oldukça başarılı bulunmuş. Bodytrak'ın yaz aylarında satışa sunulması bekleniyor.