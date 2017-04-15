Spor ve teknoloji alanındaki projelerde yer almayı veya bu alanı daha aktif kullanmayı amaçlayan girişimcileri, yatırımcıları, spor ve iş dünyasından yöneticileri, sporcuları ve diğer paydaşları bir araya getiren Türkiye’nin ilk spor odaklı start-up etkinliği Sportup, 30 Mayıs 2017 düzenleniyor.

Sporun yenilikçi fikirlere, genç girişimcilerin de sporun iletişim ve kitleleri etkileme gücüne ihtiyacı var. Sportup etkinliği de bu iki birbirinden kopuk ekosistemin daha iyi iletişim kurmalarını sağlamayı ve bu verimli alanda yenilikçi fikirler ile projelerin ortaya çıkmasına katkı vermeyi amaçlamakta.

Webtekno'nun da sponsorlarından biri olduğu Sportup etkinliği, Türkiye startup ekosistemine, spor odaklı farklı bir bakış açısı getirip, spor sektöründen kişileri de dahil ederek yeni fikirlere ve iş birliklerine zemin hazırlamayı amaçlayan; hayal eden, üreten, birbirini destekleyen bir startup kültürü arzulayan herkesin parçası olabileceği bir etkinlik.

Sportup konferansı ile sosyal çevrenizi geliştirebilir, yeni ticari iş birlikleri için ilham verici fikirler edinebilir, değerli iş önerilerinizi paylaşabilir, yeni fırsatlar bulabilir ve model alacağınız kurucular ya da iş modelleriyle karşılaşabilirsiniz.

30 Mayıs 2017, Salı günü Kadir Has Üniversitesi, Spor Araştırmaları Merkezi ev sahipliğinde, Kadir Has Üniversitesi Balat Kampüsünde bulunan Cibali salonunda olacak olan Sportup etkinliği, spor endüstrisinde aktif olarak görev alan, bu alana yatırım yapmayı planlayan, alandaki girişimler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen, spor ve inovasyona ilgi duyan tüm katılımcılara açıktır.

Etkinlik hakkında daha detaylı bilgi almak veya katılımcı olmak için burayı ziyaret edebilirsiniz.