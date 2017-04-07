Spotfiy, Premium Egemenliği İçin Şirketlerle Anlaşmaya Vardı

Spotify, Premium olmayan kullanıcıları Premium yapmak için çalışmalara başladı. Anlaşmalı gruplardan yeni albümler ilk olarak Premium'a özel olarak çıkacak.

Spotify’de işler her geçen gün farklı haller almaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Premium ücretlerini artıran Spotify, şimdi de Premium hesaplara özel yenilikler getiriyor. Universal Music Group ile görüşmelere katılan Spotify, yapılan yeni anlaşma gereği UMG ile anlaşmış olan müzisyenlerin albümlerini yalnızca Premium’a özel olarak yayınlayacak. Bu durum albüm çıktıktan 2 hafta sonra sonlanacak. Anlayacağınız yeni bir albüm çıktığı zaman, Spotify’i bedava kullanan kullanıcılar 2 hafta boyunca müzikleri dinleyemeyecek. Bu durum yalnızca Universal müzisyenleri için olmayacak; Spotify, çok yakında Sony ve Warner Music Group ile anlaşarak bu şirketlerde de Premium anlaşmasını yapmayı planlıyor.

Bu yalnızca albümler için geçerli, yani sanatçı bir single çıkardığı zaman hem Premium hem de ücretsiz kullanıcılar çıktığı gün bu müziğe erişebilecekler.

Universal Music Goup(UMG)’nin anlaşmalı olduğu çok fazla sanatçının olduğunu söylemek gerekiyor. Ülkemizde de oldukça fazla sanatçıya destek veren UMG dünyada, Taylor Swift, Mariah Carey, Lady Gaga, Adele, Metallica, Kanye West, Jay-Z gibi çok güçlü isimleri elinde bulundururken Türkiye’de ise Cem Karaca, Sinan Akçıl, MFÖ, Zülfü Livaneli gibi isimleri bünyesinde bulunduruyor.

Spotify bu hamlesi ile daha fazla Premium üyeye ulaşmayı hedefliyor. Peki, siz Spotify’nin bu adımı hakkında ne düşünüyorsunuz?