Spotify, 24 Nisan’da Yeni Bir Duyuru Yapmaya Hazırlanıyor

Bildiğiniz gibi Spotify, özellikle son zamanlarda oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Bu bağlamda şirket gelen bilgilere göre, 24 Mart’ta New York’ta yeni bir ‘haber duyurusu’ yapmaya hazırlanıyor.

Bu sabah Spotify, 24 Nisan da New York City’de düzenlenecek bir etkinliğin davetiyesini yayınladı. ‘Haber duyurusu’ yapılacağı söyelenen etkinlik ile ilgili olarak ne yazık ki davetiyede hiçbir bilgi yer almıyor. Duyuru hakkında 0 ipucu sunulması nedeniyle de, konunun ne olacağı konusunda çeşitli varsayımlar yapılıyor.

Spotify’ın uygulama içi sesli kontroller yaptığı daha önceden biliniyordu. Bu yüzden bu haber duyurusunda, konu üzerine bir sunum veya açıklama yapılacak olabilir. Şimdilik varsayımlar üzerinden tahminler yürütülse de, ‘haber duyurusu’ büyük bir ürünün çıkacağını işaret etmiyor.

Spotify, Apple Müzik ile olan kapışmasında lider olarak ilerlerken, bu konuyla ilgili ücretli veya ücretsiz katmanların duyurusunu da bu ‘haber duyurusuna’ saklamış olabilir.

Dediğimiz gibi şu an için hepsi birer tahmin ve varsayımdan ibaret. Etkinlik bu hafta başında New York Menkul Kıymetler Borsası’nda başlayacak olan halka arzdan sonra gerçekleşecek. Peki sizin tahmininiz ne? Sizce Spotify, ‘haber duyurusunda’ neyi konu edinecek?