Spotify 50 Milyon Premium Abone Sayısına Ulaştı!

Dünyanın en popüler çevrimiçi müzik servisi haline gelen Spotify, toplamda 50 milyonu aşan premium abone sayısına ulaştı.

Bundan kısa bir süre piyasaya çıkmasına rağmen bir anda popülaritesini ciddi oranda arttıran Spotify, dünyanın müzik dinleme alışkanlığını komple değiştirdi. Aylık sabit ücret karşılığında dünyanın müziğini önünüze seren Spotify, artık premium abone sayısında 50 milyonu da aştı.

Rakibi olan Apple Müzik hizmeti 20 milyon premium aboneye sahip iken, son 6 ay içerisinde %25 abone artışı yaşayan Spotify, liderliği kimselere bırakmayacak gibi görünüyor. Son dönemde Hi-Fi ve kayıpsız bir ses deneyimine hazırlanan Spotify, hatırlayacağınız üzere Dolar kuru nedeniyle Türkiye’deki abonelik fiyatlarını güncellemişti.

Yeni haliyle 9.99TL’lik premium paketini 13.99TL’ye güncelleyen Spotify, 14.99TL değerindeki Spotify Aile paketini ise 20.99TL’ye güncellemişti. Yine de fazlasıyla uygun bir yapıda olan Spotify, bu yıl içerisinde 100 milyon premium abone sayısına kolayca ulaşabilecek gibi duruyor.