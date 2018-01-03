Spotify’a 1.6 Milyar Dolarlık Telif Hakkı Davası!

Müzik yayıncılarını temsil eden ABD merkezli şirket Wixen Music Publishing, 10 binden fazla şarkı için Spotify’a 1.6 milyarlık tazminat davası açtı.

Janis Joplin, Neil Young ve Tom Petty gibi şarkıcılar dahil 10 binden fazla şarkının telif haklarını elinde bulunduran Wixen Music Publishing, Spotify’a haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle şarkı başına 150 bin dolarlık tazminat davası açtı.

Geçtiğimiz aralık ayının sonlarına doğru Kaliforniya federal mahkemesinde açılan davada şirket, Spotify’ın yapım şirketleriyle yaptığı anlaşmalarda şarkı yazarlarıyla birlikte yayın hakkı sahiplerinin taleplerini karşılamadığını iddia ediyor. Bu sebeple şirket, 10 binden fazla şarkıya denk gelen 1.6 milyar doların kendilerine ödenmesi gerektiğini talep etti.

Spotify, şu sıra bazı şarkı yazarlarının açtığı telif hakkı davalarında uzlaşma görüşmelerini devam ettiriyor. Şirket sanatçılara 43 milyon dolar ödemeyi kabul etmiş olsa da Wixen ve diğer yayıncılar, buna kendi taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Spotify ise yayımladıkları şarkıların başka mecralarda da yayımlanabildiğini, bu sebeple yayın hakkını ihlal etmediklerini ileri sürerek yayıncıların taleplerine karşı çıkıyor.

Sonuç olarak Spotify 43 milyon dolar ödemeyi kabul etmiş, fakat bu sefer karşısına 1.6 milyar dolar gibi ciddi bir tazminat davası çıkmış durumda. Bakalım dava hangi yönde sonuçlanacak.