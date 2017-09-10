Spotify Apple'ın Safari Tarayıcısını Artık Desteklemiyor!

Spotify'ın tarayıcı üzerinden şarkı dinlemenize olanak sağlayan "web player"ı artık Mac bilgisayarlarda bulunan Safari Tarayıcılarla çalışmıyor.

Spotify'ın internetten ulaşabildiğiniz ve müzik çalmanızı sağlayan "web player"ı yeni site içi güncellemeyle birlitke artık Mac bilgisayarlarda bulunan Safari tarayıcılarda kullanılamıyor. Spotify'ın müşteri hizmetlerine neden olduğu sorulduğunda ise bunun sadece son güncellemeyle ilgili bir sorun olduğu söylenmiş. Ancak yine de bundan sonra asla ulaşılamayacak mı bilinmiyor.

Sorunun ise Spotify'ın kendi içerisinde bulunan müzikleri korumak için kullandığı "Widevine" isimli kopyalama koruması sağlayan yazılımdan kaynaklandığı düşünülüyor. Apple bu yazılımı sebebi bilinmeyen bir şekilde kendi yazılımları içerisinde istemiyor. Spotify'ın bir süredir kullandığı bu yazılım, yayında olduğu dönemden bu yana epeyce başarılı bir şekilde kopyalama veya indirme gibi vakaları engelliyor. Yani kısaca Spotify kopyalama korumasından vazgeçmek istemiyor, Apple'da kendi ürünlerine bu yazılımın girmesini istemiyor. Spotify'da bu yazılımı kullanımı etkilemeyecek şekilde çalıştırmanın yolunu bulduğu anda Safari'ye olan desteğini yeniden açacak.

Yine de bu Mac'te ve Apple ürünlerinde Spotify kullanamayacaksınız demek değil. Şu an da Spotify'ın Mac ve iOS uyumlu uygulaması gayet iyi bir şekilde çalışabiliyor. Ayrıca Mac'inize Chrome gibi bir tarayıcı kurmakta işin kurtarıcısı olabilir. Yine de çalıştığınız ofisteki Mac'lerde iş yaparken Spotify'ı açamamak bir süre can sıkacak gibi gözüküyor.