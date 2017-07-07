Spotify, Araç Kullananlar için Sürüş Modu Üzerinde Çalışıyor

Spotify, kullanıcılara daha iyi müzik performansı vermek için çaba sarf ediyor. Bu seferki Sürüş Modu yeniliği ise tamamen araç kullananların işine yarayacak türden.

Reddit'teki kullanıcıların bazılarının belirttiği üzere Spotify, yeni bir Sürüş Modu üzerinde çalışıyor. Tuşların büyümesi, şarkıların isimlerini duyurulmasına ve sesli kontrol gibi özelliklerin geleceğine kesin gözle bakılıyor hatta sesli kontrol harici özellikler, bazı kullanıcılar için kullanıma bile sunulmuş.

Reddit kullanıcısı Chris54721 tarafından gönderilen fotoğraflar, kullanıcıların sürüş modunu etkinleştirmelerine olanak tanıyan ve oynatılırken pencerenin sağ alt köşesinde bir araba amblemi bulunan yeni kullanıcı arayüzünü gösteriyor. Küçük bir hareket ile ortaya mikrofon çıkıyor ve söylediğinizi algılıyor. Ayrıyeten bir sonraki şarkıya geçildiği zaman, Spotify size şarkının adını söylüyor. Bu sayede de şarkıların sırasını kontrol etmenize gerek kalmıyor ve yolculuğunuza devam ediyorsunuz.

Sürüş Modu, henüz resmi bir şekilde kullanıcılara gelmedi. Spotify, farklı kullancıların cihazlarında, birbirinden farklı özellikleri test ediyor. Aslında bu test süreci, sadece Spotify çalışanlarına yönelikti ama bir şekilde diğer kullanıcılardan bazıları da bu özelliği deneme imkanı buldu. Sürüş esnasından birçok kullanıcı müzik dinlediği için, Spotify açısından doğru bir hamle olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yine de resmi bir şekilde tüm cihazlara ne zaman geleceği bilinmiyor. Hala test sürecinin devam ettiğini de belirtmiş olalım.