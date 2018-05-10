Spotify'da Arkadaşlarnızın Müziklerini Listeleyebileceksiniz

An itibarı ile dünyanın açık ara en çok kullanılan online müzik dinleme platformu Spotify'a, arkadaşlarınızın favori şarkılarını dinleyebileceğiniz bir listeleme modu gelecek.

Konunun detaylarına geçmeden önce, sizlerle Spotify'a dair görüşlerimi bir kuple anlatmak istiyorum. Açıkçası bilgisayardan ve telefondan müzik dinleme konusunda oldukça 'eski kafalı' diyebileceğiniz bir adamımdır. Halen müziklerimi arşivlerim, halen tek tek taglerini düzelterek arşivlerim.

Geçtiğimiz günlerde Spotify'ı etraflıca bir deneyene kadar da bu şekilde devam etmekteydi. Lakin görmeyeli Spotify'ın ses kalitesini, arayüzünü inanılmaz geliştirdiğini gözlemledim. Bununla birlikte insanı kanser eden reklamların da iyice minimize olduğunu (ücretsiz kullanıcılar için bile) görmemle açıkçası fikirlerim biraz değişti. Bugün sizlerle Spotify'ın yeni bir özelliğini paylaşacağız: Arkadaşlarınızın dinlediği müziklerin haftalık olarak listelerini alabilecek ve 'Friends Weekly' adı verilen bu listeden dinleyebileceksiniz.

Özetle siz de benim gibi daha önceden Spotify'a ön yargısı olanlardansanız, bu aralar bir şans vermek için iyi bir dönem gibi duruyor. Daha sosyal etkileşime açık, daha az reklamlı bir deneyim sunan Spotify ile ilgili yenilikler sürecek mi göreceğiz.