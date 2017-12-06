Spotify, Bu Yıl En Çok Beğendiğiniz Müzikleri Listeledi

Wrapped 2017, Spotify’de en çok beğendiğiniz sanatçıları, şarkıları ve türleri listeledi. En beğendiğiniz 100 şarkı listesinin de yer aldığı pek çok liste sunan Spotify, bu hafta işinize veya okulunuza giderken dinleyebileceğiniz müzik listeleri oluşturdu.

Spotify’de yeni müzikler keşfetmenin birden fazla yolu var. Yalnızca haftalık keşif bile başlı başına yeni şarkı keşfetme aracı olarak gösterilebilir. Hiç bilmediğiniz, ancak duyunca bir daha bırakmak istemeyeceğiniz şarkıların bir çoğunu playlistinize eklediniz. Peki, benim gibi tek bir playlistte 700-800 şarkınız varsa, bu şarkılardan hangilerini daha çok beğendiğinizi nasıl bulacaksınız? İlk 10 şarkıyı bir şekilde bulursunuz, ancak 100 şarkıyı bir araya getirmek sizin için bir hayli zorlayıcı olacaktır.

Dünya genelinde en beğenilen müzikler, en beğenilen türk müzikler gibi listeler sunan Wrapped 2017, Spotify hesabınızı bağladığınız durumda size özel bir sayfa başlatıyor. Bu sayfada, geçeceğiniz birkaç adımdan sonra en sevdiğiniz sanatçıyı ve şarkıları listeliyor. Eğer 2017’de en çok sevdiğiniz şarkıları dinlemek istiyorsanız, Wrapped 2017’nin listesine ulaşmak sizi çok memnun edecek.

Spotify 2017, benim sevdiğimi düşündüğü 98 şarkıyı listelemiş. Bu şarkıları daha önce dinlediğiniz için, çoğunu dinlemekten bir kez daha zevk alacaksınız. Üstelik, bu liste sayesinde yalnızca 1 sene içerisinde bile nasıl bir şarkı serüveni yaşadığınızı görebilirsiniz.

Benim müzik listeme göre kulağıma hoş gelen hemen hemen tüm müzikleri sevdiğimi gözlemledim. Belki de, sizin bile fark edemediğiniz bir müzik türü, en sevdiğiniz şarkılar listesinde yükselmeye başlamıştır. 2017 Wrapped listesine buradan ulaşabilirsiniz. Dipnot olarak eklemem gerekirse, sitenin tasarımı çok güzel olmuş. Sizleri interaktif bir dünyanın içerisine çekiyor.