Spotify'ı artık hiçbir uygulamaya gerek kalmadan belirli birkaç Cadillac markasında hizmet verebilecek.

Artık birçok müzisyenin ekmek kapısı haline gelmiş olan Spotify, Bluetooth, Apple CarPlay veya Android Auto'ya gerek kalmadan 2017 model Cadillac'larda kullanılabilecek bağımsız bir uygulama geliştirdi. Cadillac'ın bilgi-eğlence sisteminden yükleyebileceğiniz Spotify uygulaması, arabanızın LTE mobil veri bağlantısı ile müzik dinlemenize olanak sağlıyor.

Uygulama sistemi ise dinlerken saatler geçirdiğiniz Spotify'ın mobil uygulamasına çok benziyor. Uygulamanın 4 ana sanal düğmesi, ana menüsü, son oynatılanlar ve kitaplık adında bölümleri mevcut. Spotify yeni Cadillac entegrasyonu ile uygulamayı araçta kullandığınızı fark edecek ve size ona özel çalma listeleri sunacak.

CarPlay ve Android Auto gibi platformlara benzer özellikler gösteren Spotify, kullanıcı arayüzleri bakımından da benzerlik göstermekte. Şarkıları değiştirmek veya herhangi bir işlem için bunu doğrudan ekrana dokunarak yapabileceğinizin gibi, müziğinizin sesini açmak, şarkıyı duraklatmak veya ayarlamak için direksiyon simidinin kontrollerini de kullanabilirsiniz.

Spotify özelliğini bulunduran 'Cadillac' modelleri ise şöyle:

XTS

CTS

ATS

CTS-V

ATS-V

Planlandığı üzere 2019 yılında çıkacak olan Cadillac'ın CT-6 modeline de Spotify gelecek. Ayrıca Spotify'ın bu uygulamayı kullanmayı düşündüğü diğer araçlar ise şu an için Chevrolet, Buick, GMC ve General Motor firmaları olarak görünüyor.