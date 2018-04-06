Spotify'ın Yapacağı Duyuru Ses Kontrollü 4G Müzik Çalar mı?

Spotify'ın, 24 Nisan'da bir duyuru yapmaya hazırlandığını önceden sizlerle paylaşmıştık. Yapılan duyurunun, ses kontrollü 4G müzik çalar ile ilgili olabileceği düşünülüyor.

Spotify, araçtaki akıllı telefonunuzdan bağımsız bir biçimde, kendi başına da çalışabilen bir müzik sistemini piyasaya sürmeye hazırlanıyor olabilir. Şirket, daha önceden duyurduğu 24 Nisan etkinliğinde bu cihazı tanıtabilir.

Spotify'ın piyasaya süreceğine özelliklere yönelik varsayımlardan birisi, araç içi kontrol mekanizmasına dair bir yenilik. Spotify, geçen ay Cadillac ile de bir anlaşma imzalamıştı. Artık Spotify, otomobilin 4G LTE bağlantısına erişebilir ve akıllı telefona ihtiyaç duymadan doğrudan buluttan yayın yapabilir. Spotify kullanıcılarına, benzer bir sistemle çalışan bağımsız bir cihaz tanıtabilir.

Varsayımlardan bir diğeri ise Spotify'ın HomePod, Echo veya Sonos One tarzı bir akıllı bir hoparlör sistemi geliştiriyor olduğu yönünde. Spotify, iPhone uygulamasında beta testine soktuğu bir ses kontrol özelliği ile birlikte bu fikrin gerçek olabileceğini düşündürüyor.

Tabi ki bu fikirlerin hepsi birer varsayımdan ibaret. Bununla birlikte Spotify her halükarda yeniliklerini devam ettirecek gibi görünüyor. 24 Nisan'da Spotify'ın yeni özelliği ne olacak hep birlikte öğrenebileceğiz.