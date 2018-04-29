Spotify’da Hayatınızı Kolaylaştıracak 8 Gizli Özellik

Spotify deneyimizi bir üst seviyeye taşıyacak 8 gizli özelliği sizler için derledik.

Birçoğumuz Spotify’da çok uzun saatler geçiriyoruz, ancak bu bizi uygulamanın uzmanı yapmıyor. Çünkü geçirdiğimiz saatler kullanışlı özelliklerin araştırmasından çok müzik dinlemekle geçiyor. Spotify uygulamasında farklı yazılımların desteğiyle bazı işlemleri hiç çaba sarf etmeden yapabiliriz. Bu haberimizde sizlerin Spotify deneyimini bir üst seviyeye taşıyacak 8 gizli özelliği listeledik.

Discover Weekly İle Çalma Listelerinizi Saklayın

Buradaki uygulamayı kullanarak Spotify’da oluşturduğunuz ve müzik zevkinizle uyuşan çalma listelerini kaydedebilirsiniz. Tek bir tıkla dinleme listenizi kaydetme olanağı sunan Discover Weekly sayesinde birçok farklı listeniz olacak.

Silinen Oynatma Listelerini Geri Yükleyin

Bazen çeşitli sebeplerle ihtiyacımız olan şeyleri silebiliyoruz. Eğer sildiğiniz bir oynatma listesini tekrar geri yüklemek istiyorsanız, bilgisayarınızdan Spotify’a giriş yaptıktan sonra “hesap”-”oynatma listelerini geri yükle” kısımlarına tıklamanız yeterli olacaktır.

Gizli Bir Oturumu Etkinleştirin

Çevrenizdeki baskıcı kişilerden gizli müzik zevkleriniz bulunuyorsa, gizli bir oturum açarak başkalarının görmesini engelleyebilirsiniz. Bunu, bilgisayarda uygulamanın sağ üst kısmına tıkladıktan sonra gizlilik kısmından ayarlayabilirsiniz. Tablet ve telefondaysa sırasıyla kütüphane>ayarlar>sosyal>gizlilik kısımlarına tıklayarak ayarlamanız mümkün.

Spotify Ve Tinder Profillerinizi Eşleştirin

Müzik ruhunuza açılan bir pencere gibidir. Bu nedenle arkadaşlık platformlarında Spotify müziklerinizi gösterirseniz kendinizle daha uyumlu kişilerle tanışabilirsiniz.

Arkadaşlarınızla Ortak Çalışma Listeleri Hazırlayın

Kalabalık gruplarda bir sonraki şarkıyı kimin seçeceği sıkıntılı bir durum olabiliyor. 'İşbirlikçi Çalma Listesi' seçeneğini aktif ettikten sonra hep birlikte birkaç şarkı ekleyip rastgele çalmasını sağlayabilirsiniz.

Öğrencilere Özel İndirimlerden Faydalanın

Muhtemelen bunu daha önce görmüşsünüzdür. Ancak bilmeyenler için haberimize eklemekte fayda var. Tüm öğrenciler için Spotify üyelikleri %50 daha indirimli.

Şarkı Aralarını Düzenleyin

Buraya tıklayarak Crossface Tracks uygulamasını kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu uygulama, şarkı geçişleri sırasında ne kadarlık bir süre geçeceğini ayarlamanızı sağlar. Dilerseniz müziğin hiç durmamasını sağlayabilirsiniz.

Karaoke Yapabilirsiniz

Bazı parçalarda çıkan 'şarkı sözleri’ kısmına tıklayarak karaoke yapabilirsiniz. Bu özellikten nasıl faydalanacağınız tamamen size kalmış.