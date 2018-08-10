Spotify'da Rahatsız Edici Reklamların Devri Son mu Buluyor?

Herhangi bir ücret ödemeyen kullanıcılarına reklam atlama seçeneği vermek için Avusturalya'da bir test düzenleyen Spotify, birkaç gün içerisinde yeni reklam sistemini tüm dünyada etkin kılabilir.

Günümüz multimedya hizmetlerinde ansızın video ya da müzik keyfini bölen reklamlar, şirketler ve yayıncılar için ciddi bir gelir kaynağı olsa da birçok kullanıcı bu tür bir yaptırımın varlığından son derece rahatsız. Bu sorunu aşmak ve kullanıcı kitlesini platformlarına para ödemeye teşvik etmek isteyen şirketler, “Premium” hizmet çatısı altında kullanıcıya yönelik reklam gelirlerini bertaraf etmeyi tercih ediyor. Bu zamana kadar birçok yayın platformunda geçerli olan ve reklamın atlanmasına izin vermeyen bu sistem, Spotify’ın yeni atılımı ile ortadan kalkabilir.

Avustralya tabanlı bir bir test gerçekleştiren Spotify, ücretsiz olarak bu platformu kullanan kullanıcıların istedikleri zaman video ve müzik reklamlarını atlamasına izin veriyor. Bugüne kadar bunu bir dayatma gibi kullanan popüler platform, birçok ücretsiz kullanıcının kabusu haline gelmiş durumda.

Bahsi geçen hareketin Spotify’ı reklam gelirleri yönünde nasıl etkileyeceği henüz tam olarak belirlenmemiş olsa da dünya çapında hizmet veren ve günümüzün bir numarası haline gelen bir platformun kesinlikle ücretsiz kullanıcılarının da memnuniyetini kazanması gerekiyor.

Bahsi geçen testin olumlu bir sonuç elde etmesi halinde, birkaç gün içerisinde tüm dünyada etkin hale geleceği tahmin ediliyor. Size konu hakkında daha detaylı bilgiler sunabilmek adına yakın takipte olacağız; teknoloji ile kalın.