Spotify'dan Bir Yılda Nasıl 100 Bin Dolar Kazanılır?

Spotifty, bizim gibi dinleyicilere para vermeyen bir platform olsa da, şarkı sahiplerine belirli bir oranda ücret ödüyorlar. Bugün sizlere Spotify’den nasıl para kazanılacağını açıklayacağız.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte son yıllarda herkes müzik yapmaya başladı. Bir ekip olmadan evinizdeki bir bilgisayarda bile son derece başarılı müzikler yapabiliyorsunuz. Elbette burada profesyonel çalışmak çok önemli ancak eğer başarılı olduğunuza inanıyorsanız, giriş seviyesi ekipmanlar bile vermek istediğiniz duyguyu karşıya iletecektir.

Şarkınızı dünyaya en iyi tanıtma aracı Spotify’dır, ayrıca bu platform sayesinde para da kazanabilirsiniz. Telif ihlali yapmayıp her hakkı tamamen size ait olan şarkılarınızı Spotify’e yükleyebilir, burada kişilerin sizin şarkılarınızı tanımasını sağlayabilirsiniz. Yine de milyonlarca müziğin yer aldığı uygulama için bu da son derece zor bir şey.

Spotify’den Nasıl Para Kazanırım?

Spotify’e şarkınızı koyup beklemeye koyulduğunuzu düşünelim. (Bu müzik enstrümantal da olabilir, dubstep de olabilir, normal insan sesinin yer aldığı bir şarkı da olabilir) Büyük bir hevesle Spotify’e şarkınızı ekleseniz de ne yazık ki istediğiniz ilgiyle karşılaşamadınız. Bunun önemli bir sebebi var. Sezen Aksu, Hayko Cepkin gibi insanların aksine tanınmayan bizler için Spotify’den para kazanmanın tek bir yolu var, o da oynatma listelerinde yer almak.

Şarkınızı popüler oynatma listelerine eklerseniz, kısa sürede daha tanınan ve bazı kişilerin ilgisini kazanan bir müzik olabilir. Bu da şarkıyı yükleyen kişiye yıllık ortalama 100.000 dolar gibi bir kazanç sağlayabilir.

Popüler Oynatma Listesi Sahipleri ile Nasıl İletişimze Geçerim?

Elbette böyle bir planın çalışması için bağımsız oynatma listeleriyle irtibata geçmeniz gerekiyor. Bu oynatma listelerinin üst kısmında muhtemelen mail adresi şeklinde bir iletişim bilgisi var. Bu iletişim bilgisine ulaşarak, müziğinizi diğer insanlara tanıtabilirsiniz.

Burada dikkat edilmesi gereken önemli bir unsur var. Eğer yaptığınız müzik rap tarzındaysa, bunu Rock türünden oluşan oynatma listelerinde sunmaya çalışmayın. Bu kesinlikle size eksi puan kazandıracaktır. Müzik türünüz için oluşturulan oynatma listelerine katılmak hem etik açıdan hem de yeni takipçiler edinmek açısından daha doğru olacaktır.

Örneğin aylık olarak 500.000 dinlenen bir şarkı, sizlere 2000 dolar kazandıracaktır. 10 şarkınızın olduğunu ve hepsinin yaklaşık her ay 2.000.000 dinlendiğini göz önünde bulundurursak aylık 8000 dolar sizin olacaktır ve bu da yıllık olarak ortalama 100.000 dolara gelecektir.